Amici 23, sul web esplode una polemica su Lucia Ferrari e Isobel Kinnear!

Su X è nata una nuova polemica che vede protagoniste Isobel Kinnear e Lucia Ferrari, ballerine di Amici di Maria De Filippi!

Non potevano mancare le polemiche anche per questa ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi: questa volta, sul web i fan hanno avuto da ridire sul trattamento riservato a Lucia Ferrari e che, indirettamente, ha coinvolto anche Isobel Kinnear, ballerina e allieva dello scorso anno, che fece parte della squadra di Alessandra Celentano.

Amici 23, sul web esplode una polemica che coinvolge Lucia Ferrari e Isobel Kinnear

Lucia è entrata nel talent di Canale5 qualche mese dopo l'inizio della trasmissione, ma è stata immediatamente notata per il suo talento e la sua versatilità. Emanuel Lo l'ha presa nella sua squadra, ammirandone la bravura e la mentalità con cui Lucia si è sempre approcciata alle lezioni e alle coreografie che le venivano assegnate. Persino Alessandra Celentano, nonostante abbia dichiarato che Lucia non sia il suo prototipo di ballerina, ha dovuto ammettere che l'allieva di origini statunitensi ha un'ottima attitudine mentale ed è in grado di applicare subito le correzioni che le vengono fornite.

Lucia, intanto, si è guadagnata un posto nel cuore degli altri compagni, mostrandosi spesso matura ed empatica: quando Samu è stato criticato da Raimondo Todaro per il suo aspetto fisico piuttosto gracile, Lucia non ha trattenuto la rabbia a queste parole ed è scoppiata a piangere vedendo lo sconforto di Simone. Ma la ballerina ha anche incantato i fan del programma: in alcune esibizioni, infatti, ha tirato fuori una grinta e un carisma che molti hanno paragonato a quelli mostrati da Isobel Kinnear nella scorsa stagione del programma. In particolare, c'è stata un'esibizione in cui le due ballerine si sono esibite fianco a fianco, dando una rappresentazione concreta e tangibile di cosa significhi l'espressione "essere in sincronia perfetta".

Anche durante un momento di sconforto per essere arrivata ultima in classifica, Maria De Filippi ha percepito la frustrazione della ballerina e le ha concesso di ballare su una canzone a sua scelta, improvvisando la sua coreografia. Sulle note di Shake it out di Florence + Machine, Lucia ha ballato con ogni fibra del suo corpo, emozionando il pubblico e i professori. Nonostante spesso abbia anche vissuto momenti no e si sia lasciata andare allo sconforto, la ballerina sta continuando a dare il massimo e nel corso della seconda puntata del Serale ha ballato una spettacolare coreografia con Isobel Kinnear e Giulia Stabile che ha infiammato il web.

Ma è proprio sul web che è nata una nuova polemica: secondo molti fan, infatti, Lucia non viene adeguatamente valorizzata e questo accade perché non è allieva di Alessandra Celentano. Molti utenti su X, infatti, hanno notato che la bravura di Lucia richiama molto da vicino quella di Isobel Kinnear, ma mentre quest'ultima veniva celebrata come un talento e una stella, Lucia viene spesso messa in secondo piano e le vengono assegnate coreografie che non le permettono di dare il massimo. Questa considerazione ha scatenato un polverone sui social, perché per molti alla base ci sarebbe il tentativo di far passare per anonima un'autentica artista e ballerina, quando, invece, lo scorso anno, una ballerina come Isobel Kinnear, ugualmente talentuosa, è stata considerata tra le migliori della sua edizione. Anche nel corso del daytime di oggi, la sfida proposta da Alessandra Celentano ha messo in dubbio Lucia e il suo talento: la maestra di ballo, infatti, è arrivata ad affermare che "sul palco tu sparisci, Lucia, vediamo cosa ti inventerai per spiccare". Nella sfida proposta, Lucia dovrà sfidare Dustin in una coreografia sui tacchi e la ballerina non ha nascosto la sua preoccupazione, temendo di perdere e abbandonare la scuola.

