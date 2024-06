Paolo Bonolis torna a parlare di Sonia Bruganelli: "Se una persona non vuole più darti delle cose, perché pretenderle?

Gossip TV

Paolo Bonolis, ospite di Gianluca Gazzoli nel suo podcast BSMT, ha parlato dei suoi progetti futuri e della separazione con la moglie Sonia Bruganelli, dopo più di 20 anni di matrimonio.

Paolo Bonolis, ospite di Gianluca Gazzoli nel suo podcast BSMT, ha parlato dei suoi progetti futuri e della separazione con la moglie Sonia Bruganelli, dopo più di 20 anni di matrimonio. La coppia ha annunciato la separazione in un'intervista esclusiva concessa a Vanity Fair un anno fa.

Paolo Bonolis: "Com’è adesso la televisione? Un po' noiosetta"

Paolo e Sonia si sono incontrati negli anni '90 e si sono sposati nel 2002. La coppia ha tre figli: Silvia, Davide e Adele. Paolo ha anche due figli, Stefano e Martina, da un precedente matrimonio. La loro unione è ata caratterizzata da un forte legame e da una grande complicità, nonostante le difficoltà e le sfide che hanno affrontato insieme, come le problematiche di salute della loro figlia Silvia. Ad oggi, per entrambi, resta un grande affetto e stima reciproca:

"Il divorzio non è figlio del lavoro, è figlio di altre cose, – ha spiegato Bonolis – di cambiamenti interiori delle persone che vanno rispettati . Così come una persona ha delle cose che ti può dare e tu le accogli, quando non te le può dare più o non te le vuole dare più perché devi pretenderle? Ogni cosa è fatta di luce e ombra: se guardi la luce la cosa passa, se guardi l’ombra ti immalinconisci. La realtà la gestisci per quello che è: ti godi ciò che è stato e accetti ciò che è diventato . Funziona così. Preferisco che una cosa finisca invece che diventi bugiarda."

Bonolis, che ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni '80 come conduttore di programmi per bambini, come "Bim Bum Bam" è diventato una figura di spicco della televisione italiana grazie al suo carisma e alla sua capacità di intrattenere. Parlando della televisione di oggi, il conduttore l'ha definita un po' "noiosetta"

"Com’è adesso la televisione? Un po’ come vuole essere. C’è differenza con la televisione con cui ho iniziato, all’epoca era pionieristica. Oggi si cerca di fare qualcosa di nuovo molto meno, più che pionieristica è coloniale, un po’ noiosetta forse. Quando cerchi di inventare qualcosa di nuovo passi sempre dalla forca della convenienza, per questo oggi si prendono spesso i format dall’estero. Quando hai un format sai già quale sarà il tuo pubblico, hai tutti i dati di riferimento e di commercializzazione del prodotto. Ma così è noiosetta. Quando Mediaset mi ha proposto il preserale mi ha offerto quattro format, io gli ho risposto che non volevo neanche vederli e che se avessi avuto un’idea me la sarei scritta da solo. E così è nato Avanti un Altro, una follia degenerata. Però mi appartiene, ormai sono 13 anni che va in onda, va benissimo, ci divertiamo, è un’altra dimensione e la gente viene con piacere perché si diverte, a noi del gioco non frega niente, l’importante è ciò che succede. Quando ho fatto Sanremo l’ho riscritto completamente, così come Striscia, Affari Tuoi.. In Affari Tuoi secondo me hanno messo troppa roba“.

In merito alle critiche ricevute per i suoi programmi, il conduttore ha dichiarato: