Paolo Bonolis parla di un suo possibile ritorno in Rai e poi sorprende su Stefano De Martino

L'amato conduttore Paolo Bonolis si sbottona e rivela: "Un mio erede? Stefano De Martino è molto bravo".

Paolo Bonolis è uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Ospite di TvTalk nella puntata del 4 maggio, il conduttore Mediaset ha parlato del suo futuro televisivo, di un suo possibile ritorno in Rai e fatto una dichiarazione davvero sorprendente su Stefano De Martino.

Il futuro televisivo di Paolo Bonolis

Ospite dell'ultimo appuntamento di TvTalk, Paolo Bonolis si è sbilanciato sul suo futuro televisivo. L'amatissimo conduttore Mediaset ha fatto sapere che, almeno per un altro anno, rimarrà il volto di Avanti un Altro su Canale 5 per una promessa fatta a Pier Silvio Berlusconi. Se dovesse lasciare, però, ha già in mente un nome come erede:

La domanda mia è di rimbalzo: a fare che? Non lo so, tutto può essere. Posso venire a fare TvTalk, tanto Bernardini sta a guardare i lavori in corso. Dopo tanti anni c'è un principio di orchite (ride, ndr). È una promessa fatta, quindi va mantenuta, ma è anche vero che stiamo molto bene e siamo tutti in sintonia...

Con Luca ho un rapporto bellissimo, poi alla gente piace, fa tanti ascolti, devo trovare ancora un po' di energia - ha continuato Paolo - Un programma in cui l'improvvisazione e la spontaneità sono fondamentali. Mi diverto con quello che succede, non riuscirei mai a seguire un testo scritto. Credo che sia un reality, le persone non sanno a cosa vanno incontro, c'è una reazione spontanea. Se dovessi lasciare, servirebbe qualcuno con la stessa dimensione ludica...

Stefano De Martino elogiato da Paolo Bonolis

Secondo Bonolis, un suo possibile erede potrebbe essere Stefano De Martino, volto di Stasera tutto è possibile e ormai prossimo a condurre Affari Tuoi in Rai:

Credo che Stefano De Martino sarebbe molto bravo a farlo. Ci sono dei bravissimi ragazzi, l'importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti. Il cambiamento è necessario per il futuro della televisione [...] Gerry Scotti? Non credo che abbia piacere, ha delle sue trasmissioni che vanno tremendamente bene, quindi credo prosegua nella sua traiettoria.