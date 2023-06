Paola Caruso, il piccolo Michele al mare dopo l'operazione: "Cammina ancora con il tutore...spero passi tutto!"

Gossip TV

Il piccolo Michele, il figlio della showgirl Paola Caruso, è al mare, per la prima volta dopo l'operazione subita. Ecco cosa ha dichiarato la madre.

La showgirl Paola Caruso ha dovuto affrontare un periodo difficile a causa della situazione di suo figlio, Michele, di soli 4 anni. Il bambino, infatti, recentemente, ha subito una delicata operazione e, ora, per la prima volta da quando è stato male, è tornato al mare.

Paola Caruso, il figlio Michele al mare per la prima volta dopo l'operazione

In una vacanza in Egitto, durante le feste di Natale, il piccolo aveva ricevuto l'aiuto di un medico che, sconsideratamente, gli aveva iniettato un farmaco ritenuto tossico per un bambino così piccolo e che aveva provocato al piccolo la paralisi del nervo sciatico e il rischio di non poter più camminare. Tornati in Italia, Paola e il suo bambino si erano rivolti ai medici e avevano iniziato un lungo percorso, fatto di visite e fisioterapia, prima che qualche settimana fa il piccolo potesse essere sottoposto a una delicata operazione.

Ospite da Silvia Toffanin in più di un'occasione, Paola aveva raccontato la tragica vicenda, commuovendo il pubblico televisivo: per fortuna, però, l'operazione del piccolo è riuscita alla perfezione e Michele ha ripreso a camminare. In questi giorni, la showgirl ha condiviso le foto di loro due, insieme, per la prima volta, al mare, in Liguria e i fan hanno notato l'assenza del tutore, con cui Michele camminava di solito.

La madre del piccolo, tuttavia, ha svelato che l'assenza è momentanea e dovuta al luogo in cui si trovano: purtroppo, per ora, il piccolo cammina ancora con il tutore per la maggior parte del tempo. Su Instagram, infatti, ha raccontato:

"Cammiona ancora con il tutore purtroppo. Ovvio, in spiaggia non può tenerlo e sta senza. Spero che tutto questo passi presto e che Dio ci aiuti!"