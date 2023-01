Paola Caruso, la drammatica verità dietro la malattia del figlio: "Da un giorno all'altro la nostra vita è stata distrutta"

Gossip TV

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Paola Caruso ha raccontato cosa è successo al figlio Michele, di soli 4 anni, dopo una vacanza. Ecco cosa ha rivelato.

Poco prima delle vacanze natalizie, Paola Caruso aveva rivelato ai fan sui suoi profili social che il figlio Michele, di soli 4 anni, era stato colpito da una terribile tragedia, una malattia di cui non aveva fornito il nome, ma che aveva colpito i centri neurologici del bambino e per la quale avrebbe dovuto fare molta terapia. Una situazione difficile, che ieri la showgirl ha raccontato nei dettagli a Verissimo, svelando una verità agghiacciante.

Paola Caruso e la verità dietro la malattia del figlio

Ospite di Silvia Toffanin, Paola Caruso è apparsa già in studio visibilmente provata e sul punto di piangere, perché per lei, madre single, la vita e la salute del suo Michelino sono la priorità in questo momento. La showgirl ha raccontato che pochi mesi fa con il bambino si sono recati a Sharm el-Sheikh, dove, forse a causa degli sbalzi di temperatura, il bambino ha iniziato ad avere una forte febbre, che non sembrava volersi dileguare, perciò Paola Caruso ha chiesto l'intervento di un medico. La struttura in cui risiedevano gliene ha fornito uno, insieme a un traduttore, in modo che la showgirl potesse comprendere cosa succedeva.

Dopo che la febbre sembrava scesa, Paola Caruso ha chiamato il figlio per farlo uscire a giocare, ma il bambino si alza e cade: non ha più la sensibilità e la capacità motoria alla gamba. Da quel 21 novembre per lei e il piccolo è iniziato un vero calvario. A quanto pare, ha rivelato la showgirl, l'iniezione del medico ha lesionato il nervo sciatico: una scoperta avvenuta grazie all'intervento di una neurologa, la quale ha anche rivelato che il farmaco somministrato al bambino è considerato tossico e che, in tutto il mondo, ne è impedita la somministrazione in soggetti così giovani

Ora, per fortuna, il bambino riesce a camminare, ma solo con l'aiuto di un tutore e prima che questa paresi del nervo sciatico possa rientrare del tutto dovrà passare molto tempo. La difficoltà della guarigione è anche dovuta al fatto che il suo caso è unico in Italia e i medici non riescono ancora a elaborare delle previsioni sui tempi di guarigione del bambino. Il piccolo, intanto, ha rivelato Paola Caruso, ha perso quella poca serenità che aveva ritrovato dopo l'abbandono del padre:

"Ha gli incubi la notte, piange non appena vede l'ospedale, è molto instabile."

Contro il medico che ha somministrato questo farmaco illegale è attualmente in corso una causa, soprattutto, perché - ha specificato la showgirl - "non voglio che accada lo stesso ad altri bambini"