Ozge Gurel e Serakan Cayoglu rinnovano le promesse in Italia: assente Can Yaman

È stata una cerimonia super romantica quella di Ozge Gurel e Serakan Cayoglu a Verona. Grande assente tra gli invitati.

È un lieto fine con i fiocchi quello tra Ozge Gurel e Serakan Cayoglu, innamorati da quando il loro sguardo si è incrociato sul set della soap turca Cherry Season, e legalmente marito e moglie da poche settimane. La coppia ha voluto celebrare le nozze anche in Italia, in una location splendida vicino Verona, alla quale tuttavia l’amico Can Yaman non ha potuto prendere parte.

Ozge Gurel e Serakan Cayoglu sposi a Verona: tutte le foto

La storia d’amore tra Ozge Gurel e Serakan Cayoglu ha appassionato tantissimi fan, innamorati della coppia sin dai tempi di Cherry Season, set sul quale si sono incontrati e dal quale sono usciti legati per sempre. Dopo una proposta di matrimonio romantica, durante un viaggio negli Stati Uniti, con tanto di diamante da 25mila dollari, Ozge e Serkan si sono sposati in Germania con una cerimonia semplice, promettendo poi di rinnovare i voti in Italia.

E proprio nella splendida cornice di Villa Rizzardi a Verona, la coppia ha ribadito la sua intenzione di rimanere insieme per il resto della vita e costruire una famiglia al più presto. Questa volta la cerimonia di Ozge e Serkan è stata curata nei minimi dettagli, alla presenza di numerosi invitati accorsi dalla Turchia e da tutta Europa, tra i quali si mormora avrebbe dovuto esserci anche Can Yaman.

L’attore turco si trova al momento a Budapest, sembra per girare le prime scene de El Turco ovvero la nuove serie tv che lo vedrà protagonista sulla piattaforma Disney +, ed è per questo che non è potuto essere presente alle nozze dell’amica Ozge. Un vero peccato per chi aspettava da tempo una reunion tra i tre attori turchi, tutti amici dai tempi di Cherry Season.