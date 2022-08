Can Yaman assediato dalle fan a Budapest: perché si trova in Ungheria?

Gossip TV

Can Yaman vola in Ungheria e viene accolto da una folla di sostenitrici, pronte a tutte per un suo autografo.

Can Yaman è volato a Budapest, la capitale dell’Ungheria, e le fan locali hanno approfittato della presenza del divo turco per assaltarlo e chiedere autografi e foto ricordo. Can è felice dell’affetto dimostrato dalle sue sostenitrici, ma in molti si chiedono: qual è il motivo di questo viaggio improvviso?

Can Yaman a Budapest: ecco perché

Can Yaman è uno degli attori più amati e seguiti del momento ma non solo in Italia, dove è diventato famoso grazie ad alcune appassionanti soap, tra cui Daydreamer che lo ha consacrato a sex symbol. Yaman, infatti, è molto seguito anche in tutta Europa e lo dimostra l’ultimo assalto delle fan, sapientemente testimoniato dall’attore con un video apparso sulla sua pagina Instagram, a Budapest. Ma perché l’attore turco si trova nella capitale dell’Ungheria?

A settembre vedremo Can nel ruolo di Francesco Demir nella fiction Viola come il Mare, dove per la prima volta il turco ha recitato completamente in italiano. Ma questo non è l’unico progetto che lo vedrà coinvolto: Yaman, infatti, ha reso noto che sarà il protagonista di El Turco, serie tv targata Disney +, che lo vedrà in un cast internazionale e alle prese con un’ambientazione storica. E si mormora che sia proprio per questo motivo che Yaman è giunto a Budapest in gran silenzio, mostrandosi anche mentre coccola un dolce cavallo addestrato, che a questo punto presumiamo potrebbe essere il suo fido destriero nelle avventure de El Turco.

Le riprese potrebbero svolgersi tutte nella capitale ungherese, anche se nella storia originale si parla di una cittadina italiana e, dato che attualmente Yaman risiede a Roma, è facile presumere che dopo poco l’attore vorrà spostarsi nuovamente in Italia. Al momento queste sono congetture, dato che Can non ha voluto svelare ulteriori dettagli, ma le fan sono lo stesso molto felici per l’attore. Yaman, che ha rifiutato la proposta di Maria De Filippi, suscitando qualche critica, può sempre contare sull’amore delle sue seguaci che sono rimaste molto perplesse quando è spuntata la notizia della possibile rinuncia al ruolo di Sandokan. Questo progetto, infatti, sta subendo continue botte d’arresto e non è difficile immaginare che vedrà la luce tra moltissimo tempo.