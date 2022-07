Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sono sposati: tutto sulle nozze dei protagonisti di Cherry Season

Gossip TV

Dopo essersi conosciuti sul set di Cherry Season ed essersi innamorati follemente, Ozge Gurel e Serkan Caygolu sono diventati moglie e marito.

Si sono conosciuti e innamorati sul set di Cherry Season e finalmente la loro favola d’amore ha avuto un lieto fine dolcissimo, con le nozze che tutti i fan della soap attendevano da sette lunghi anni. Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sono promessi amore eterno davanti ad amici e parenti.

I protagonisti di Cherry Season a nozze! (FOTO)

Cherry Season - Le Stagioni del Cuore ha stregato i telespettatori di Canale 5 inaugurando anche il successo delle soap turche in Italia, grazie all’innegabile chimica che si è creata tra gli interpreti dei protagonisti Ayaz Dincer e Oyku Acar. Chimica dovuta al fatto che gli attori Serkan Cayoglu e Ozge Gurel si sono effettivamente innamorati durante le riprese di Kiraz Mevsimi, e non si sono più lasciati. Dopo sette lunghi anni di fidanzamento, la coppia ha deciso di fare il grande passo e, durante un viaggio bellissimo in America, Serkan ha chiesto ufficialmente a Ozge di diventare sua moglie.

La coppia è affiatata, innamorata e ha fatto sognare tantissimi fan e ora è anche ufficialmente sposata. La cerimonia, per pochissimi intimi, si è tenuta in Germania, dove è nato l’affascinante attore, ma la giornalista Oya Dogan, nonché grande amica dei due attori, ha confermato che il 13 agosto Ozge e Serkan rinnoveranno le promesse in una cerimonia più festosa e lussuosa in un bellissimo e suggestivo castello in Italia, sembra in provincia di Verona.

Chissà se in quell’occasione sarà presente anche Can Yaman, che ha un rapporto bellissimo con Ozge con la quale ha girato Bitter Sweet e, più recentemente, Mr Wrong. Nel frattempo i neo-sposi hanno deciso di condividere la loro immensa gioia con i numerosi fan su Instagram pubblicando alcuni scatti romantici delle nozze.