Michelle Hunziker, lo sfogo della showgirl lascia tutti a bocca aperta

In una recente intervista, Michelle Hunziker ha deciso di lasciarsi andare a un lungo sfogo, in cui ammetteva che per questo 2023 ha intenzione di rivoluzionare il suo modo di guardare alla vita. Ecco cosa ha detto.

Il 2022 non è stato un anno semplice per Michelle Hunziker: la showgirl argentina e il marito Tommaso Trussardi hanno annunciato la separazione e ne hanno superate tante, tra rumors e indiscrezioni. Questo 2022 è anche l'anno nel quale sua figlia Aurora Ramazzotti le ha annunciato che diventerà nonna, una notizia che l'ha certamente riempita di gioia.

Michelle Hunziker, il lungo sfogo su ciò che l'aspetta nel 2023

La conduttrice, in una lunga intervista al settimanale Chi, non ha però nascosto che questo 2023 è iniziato con un cambiamento importante per lei: Michelle Hunziker ha infatti deciso di dedicare più tempo a sé stessa e meno ad accontentare gli altri:

"Ci sono arrivata tardi, noi siamo della generazione che deve sempre pensare prima agli altri, accomodiamo tutti, perché sennò non è educato. Tutte queste sovrastrutture ci opprimo e ci impediscono di esistere davvero."

La showgirl si è lasciata andare a questo lungo sfogo, perché si è resa conto che la vita va vissuta pienamente, non accontentandosi mai. In questi giorni di vacanza, è stata in montagna in compagnia dell'ex marito e di alcuni amici. Non è la prima volta che Tommaso Trussardi e Michelle Hunziker si ritrovano insieme in occasioni simili, ma tra loro, al di là della separazione c'è un profondo affetto a legarli. La showgirl svizzera ha infine rivelato per questo 2023 già sa che il regalo più grande che la vita le riserverà sarà diventare nonna:

"Ogni volta che ci penso mi emoziono, questa gravidanza che Aurora sta vivendo è come se la stessi vivendo io"