Michelle Hunziker raggiante a cena con Tomaso Trussardi, i due fanno di nuovo coppia!

Gossip TV

Nuove foto immortalano la cena romantica tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati a fare coppia fissa? Dopo l’estate trascorsa tra mille scoop e pettegolezzi, la presentatrice svizzera è apparsa serena e raggiante più che mai al fianco dell’ex marito durante una cena nel cuore di Milano.

Michelle Hunziker a cena con Tomaso Trussardi!

La notizia della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha lasciato tutti senza parole. Una delle coppie più belle dello showbitz nostrano si è detta addio, evitando accuratamente di svelare troppo sul perché in nome della loro storica riservatezza. Michelle ha trascorso l’estate al fianco di Giovanni Angiolini, per poi tornare single ed essere paparazzata nuovamente con l’ex marito. Sembra, stando ai recenti rumors, che Michelle e Tomaso abbiano trovato un punto d’incontro e che siano pronti a concedere alla loro bellissima famiglia una seconda possibilità dopo aver appiano le divergenze.

Michelle stessa ha confermato che nelle vita non è possibile escludere di aver commesso qualche piccolo errore e tornare sui propri passi, e certamente questo vale ancora di più in amore e quando c’è in ballo un matrimonio lungo e felice. Poche ore fa, sul settimanale Chi, sono apparse nuove foto della coppia che si gode la cena in uno dei ristoranti dell’imprenditore, il Trussardi a La Scala.

Secondo il noto settimanale la coppia, dopo aver scelto un tavolo a favore di paparazzi proprio per non nascondersi più, avrebbe intrattenuto una serata piacevole e Michelle sarebbe apparsa radiosa. Ora tutti attendono che il ritorno di fiamma sia comunicato attraverso un comunicato stampa o una foto ufficiale, dato che gli indizi raccolti sono talmente tanti che nessuno ha più dubbi: Michelle e Trussardi sono tornati insieme.