Michelle Hunziker lo confessa a Diletta Leotta: ''Avrei fatto 10 figli, non mi sarei fermata ma…''

Michelle Hunziker si racconta come mamma e nonna del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante.

Michelle Hunziker è stata ospite del salotto di Diletta Leotta per un’intervista intima e ironica sull’essere madre, raccolta nel podcast della giornalista di DAZN “Mamma Dilettante”. La presentatrice svizzera ha raccontato qualcosa in più sulla gravidanza, l’esperienza come madre a diverse età e come nonna del piccolo Cesare, primogenito della figlia Aurora Ramazzotti. Ecco cosa ha rivelato Michelle e la spiazzante affermazione.

Michelle Hunziker lo confessa, “Eros era disperato”

Presentatrice brillante, donna dai mille talenti, imprenditrice nel settore beauty ma soprattutto mamma e nonna, Michelle Hunziker è stata ospite del podcast Mamma Dilettante, creato da Diletta Leotta dopo aver scoperto di essere in dolce attesa della sua primogenita. La giornalista di DAZN sta raccogliendo tante testimonianze diverse e non poteva certo mancare quella della frizzante presentatrice svizzera. Michelle ha fatto una rivelazione spiazzante, confidando che se non fosse stata nel mondo della televisione avrebbe fatto una squadra di bambini dopo Aurora.

“Io avrei fatto 10 figli, non mi sarei fermata. Io ho avuto Auri quando avevo 19 anni ed ero già mamma ero pronta, l’abbiamo voluta. E’ stata desiderata. Però dopo ho iniziato subito a lavorare, quindi non sono riuscita a farne uno dopo l’altro. Ma se non fosse andata come è andata ti dico che avrei 10 figli sicuro. Perché la gravidanza è stata pazzesca, io ero una matta di 19 anni. Io andavo a sciare, andavo a cavallo. Il povero Eros era disperato”.

Michelle ha ammesso che essere incinta a 19 anni è ben diverso da essere incinta in età più adulta, ma si dice anche soddisfatta di come ha gestito la nascita di Sole e Celeste. Recentemente, Michelle è diventata nonna grazie ad Aurora Ramazzotti che ha dato alla luce un maschietto. Dopo aver rassicurato Diletta su un dettaglio shock in sala parto, Hunziker ha confidato che anche essere nonna è un’esperienza unica che ha consolidato il rapporto con la sua primogenita.

“Adesso il nostro rapporto è incredibile. La nascita del piccolo Cesare è stata un’esperienza che mi porterò per sempre. Mi viene da piangere anche adesso. Vedere come anche la mia Auri è diventata mamma all’istante, appena l’ha visto e lei non era così. Era pronta mentalmente ma aveva tante paure, si è fatta un sacco di domande.