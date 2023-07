Diletta Leotta e la rivelazione sulla nascita della figlia: "Ecco chi mi terrà la mano in sala parto!"

Gossip TV

Diletta Leotta ha rivelato chi le terrà la mano in sala parto e si tratta di un nome che ha lasciato tutti senza parole. Ecco di chi si tratta!

Nonostante manchi pochissimo al parto, Diletta Leotta si dedica ancora al suo lavoro e in occasione dell'ultima puntata del suo format, Mamma Dilettante, ha intervistato una persona molto speciale, a cui ha strappato la promessa di accompagnarla in sala parto! Ecco di chi si tratta!

Diletta Leotta: "Ecco chi mi terrà la mano in sala parto"

La gravidanza di Diletta Leotta è quasi giunta al termine e molto presto la conduttrice di DAZN e il calciatore Loris Karius avranno la possibilità di abbracciare la loro prima figlia. La coppia si è conosciuta in autunno e da allora fa coppia fissa: dopo aver trascorso insieme diversi weekend e aver presentato il partner alle rispettive famiglie ha deciso di uscire allo scoperto e a marzo ha confermato le voci di una gravidanza: alla fine dell'estate nascerà la loro prima figlia - di cui ancora non hanno deciso il nome - e, approfittando della sua condizione di neomamma, Diletta Leotta si è anche lanciata nel nuovo format Mamma Dlettante, un format che in ogni puntata ospita una mamma famose, con cui la conduttrice dialoga e che le offre consigli e spunti sulla gravidanza e sulla sua esperienza.

In quest'ultima puntata, a essere intervistata è stata Michelle Hunziker: la showgirl svizzera è diventata nonna da qualche mese, dato che la sua primogenita Aurora ha dato alla luce il piccolo Cesare e ha condiviso con Diletta Leotta l'esperienza della sua gravdanza, raccontandole quanto sia stata diversa l'esperienza di diventare mamma a 19 anni e poi a 35 con le piccole Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Poi la showgirl ha rivelato che ha assistito al parto di Cesare e che quell'emozione non la dimenticherà tanto facilmente e che le piacerebbe assistere ad altri parti.

Di fronte a questa confessione, Diletta Leotta ha esclamato entusiasta:

"Ti prego, vieni con me il gionro del parto e mi insegni a respirare"

La conduttrice ha ammesso che non le dispiacerebbe affatto: "Non me lo dire due volte, perché io assisterei ai parti...". E sembra davvero che Diletta Leotta l'abbia presa in parola, visto che per sponsorizzare la nuova puntata ha pubblicato una serie di scatti con Michelle Hunziker, aggiungendo a corredo delle foto:

"Ormai manca poco e Michelle Hunziker è disponibile a venire in sala parto per tenermi la manina e insegnarmi a respirare! Lo dice nell'ultima puntata della prima stagione di mamma dilettante uscita proprio oggi"