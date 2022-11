Mauro Icardi, dopo la separazione da Wanda Nara c'è già un nuovo amore?

Gossip TV

Dopo aver tanto speculato sull'ex moglie Wanda Nara, il gossip ha ora rivolto le sue attenzioni sul calciatore Mauro Icardi: che ci sia un nuovo amore nella sua vita? Scopriamo insieme cosa è successo.

Non è trascorsa neppure una settimana dall'intervista rilasciata da Wanda Nara a Verissimo, che già il gossip si è riacceso: solo che, questa volta, ad avere una nuova fiamma sembra essere il sup ex marito, il calciatore Mauro Icardi.

Un nuovo amore per Mauro Icardi?

L'intervista da Silvia Toffanin rilasciata da Wanda Nara è stato un momento intenso e ricco di verità, sebbene molto contraddittorio: la showgirl argentina ha ribadito più volte di amare ancora Icardi, eppure di essere anche più certa che mai che la decisione di separarsi è la migliore per lei e per la pace della loro famiglia.

Dal loro matrimonio sono nate due bambine, Francesca e Isabella, che si uniscono ai tre figli che Wanda Nara ha avuto dal precedente matrimonio con Maxi Lopez. Eppure, ci ha tenuto più volte a sottolineare la showgirl, Mauro Icardi si è comportato da padre con tutti e 5 i bambini, tanto che appena possibile la manager non esita a portarli tutti con sé per stare insieme, come una famiglia.

Non mancano, perciò, voli e partite per tifare per il calciatore, il cui ingaggio è ora con il Galatasaray, squadra turca dove è stato accolto molto bene.

E, proprio dai media turchi sembra arrivare uno scoop che lo riguarda: forse, nella vita di Mauro Icardi c'è già una nuova fiamma. Tutti sono a conoscenza che il matrimonio tra lui e Wanda Nara è finito proprio a causa di un tradimento di Icardi con un volto noto in Argentina per le sue frequentazioni con uomini sposati, si tratta di Eugenia La China Suarez.

Non sembra però che sia il suo il nome che i media turchi associano a Icardi: a quanto pare nella sua vita è entrata un'attrice turca, Devrim Özkan, presente all'ultima partita della squadra di Istanbul. Chissà se anche in questo caso, come è avvenuto per la presunta storia di Wanda con il rapper L-Gante, smentita dalla stessa interessata, non ci sia una dichiarazione del calciatore in merito.

Magari, dopo Wanda Nara, potrebbe essere lui a raccontare la sua versione della storia a Verissimo? Non ci resta che aspettare.