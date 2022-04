Maria De Filippi non ci sarà, la notizia è allucinante: fan increduli!

Gossip TV

Maria De Filippi salta il matrimonio di Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola, coppia di Temptation Island. Ecco perché.

Da decenni, grazie ai suoi programma tv, Maria De Filippi forma coppie che rimangono insieme per sempre, mettendo su famiglia, sposandosi o andando a convivere. La paladina dell’amore, dunque, ha sempre il riconoscimento di coloro che grazie a lei hanno trovato l’amore, come la coppia formata da Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola, protagonisti di Temptation Island, che hanno invitato la Queen al loro matrimonio. Lei, tuttavia, potrebbe elegantemente saltare l’evento.

Maria De Filippi salta le nozze della coppia di Temptation Island

Tra Uomini e Donne, Temptation Island e ora anche Ultima Fermata, Maria De Filippi merita il titolo di colei che può cambiare per sempre le sorti delle coppie. Nello studio del dating show di Maria De Filippi sono nati tanti amori, alcuni dei quali durano ancora oggi, come ad esempio quello tra Beatrice Valli e Marco Fantini, prossimi alle nozze e genitori di due splendide bambine. Temptation Island ha contribuito a chiarire la situazione tra molte coppie in crisi, come quella formata da Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola che presto convoleranno a nozze.

La romana ha ricevuto la proposta di matrimonio durante il suo soggiorno nella casa del Grande Fratello Vip e ora è pronta a pronunciare i voti davanti ad amici e familiari. Nello e Carlotta, rimasti nel cuore dei fan del reality show condotto da Filippi Bisciglia, convoleranno a nozze il prossimo 28 maggio 2022 e Chi fa sapere che la coppia ha esteso l’invito a Maria De Filippi, artefice della loro ritrovata serenità.

Come è noto e come ha più volte ribadito la presentatrice stessa, tuttavia, Maria non prende parte ai festeggiamenti di nessuno perché altrimenti avrebbe veramente troppi eventi a cui presenziare e, non potendo assicurare sempre la sua presenza, preferisce non fare torto a nessuno. De Filippi, accusata di favorire Pinuccia, non sarà al matrimonio di Nello e Carlotta ma non per questo non farà il tifo per la nuova famiglia che si sta creando.