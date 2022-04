Uomini e Donne, trattamento di favore per Pinuccia: bomba sul retroscena, Maria De Filippi delude

Gossip TV

Ecco perché Maria De Filippi prende le difese di Pinuccia nello studio di Uomini e Donne.

Da quando Pinuccia ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, i fan del dating show di Maria De Filippi hanno notato che la presentatrice tende a trattare la dama con un occhio di riguardo, arrivando anche a giustificarla davanti alle accuse di Tina Cipollari o all’astio dimostrato dal pubblico. Sembra che vi sia una reale ragione per la simpatia che Maria nutre per la dama di Vigevano, almeno secondo un retroscena bomba che rimette tutto in discussione.

Uomini e Donne, Pinuccia favorita da Maria De Filippi?

Tra le dame più chiacchierate del parterre femminile del Trono Over c’è Pinuccia, soprannome di Giuseppina Della Giovanna, che è finita nel mirino del pubblico di Uomini e Donne e in quello di Tina Cipollari. La dama di Vigevano aveva inizialmente conquistato i telespettatori grazie alla sua amicizia speciale con Alessandro Rausa, per poi diventare un volto odiatissimo sui social dopo aver attaccato brutalmente il cavaliere pugliese e sperare di poter tornare alla sua corte, pur ricevendo secchi rifiuti da parte di Alessandro. Tra i due si è messa più volte in mezzo anche Maria De Filippi, che ha provato in tutti i modi a far riavvicinare Alessandro e Pinuccia, per poi arrendersi quando il cavaliere ha ribadito di non provare nulla per lei, sperando di poter favorire una conoscenza con Bruno.

Nel frattempo, Tina ha iniziato a prendere di mira Pinuccia, talvolta esagerando con i modi fin troppo esplosivi, accusando la dama di essere in studio alla ricerca di popolarità, di preoccuparsi di ciò che si dice sul suo conto a Vigevano e di trattare male gli uomini, peccando di presunzione e superiorità. Il popolo del web si è schierato dalla parte di Cipollari, nonostante le lacrime di Pinuccia che è sempre più ferita dalla situazione che si è creata in studio. E mentre Veronica Rimondi si trova in imbarazzo per un gesto hot, De Filippi sembra fare di tutto per giustificare Pinuccia, andando anche contro il chiaro parere della maggior parte dei suoi telespettatori e insospettendo tutti. Perché Maria dovrebbe riservare favoritismi a Pinuccia? La ragione la spiffera Nuovo Tv con questa indiscrezione bomba.

“Nei corridoi di Mediaset una gola profonda, che ben conosce le dinamiche dello show, rivela a Nuovo Tv la risposta alla domanda. Tutti in studio hanno l’impressione che Maria riveda in Pinuccia la sua amata mamma, che ha perso sei anni fa all’età di 88 anni. Spinta dal suo ricordo appare sempre ben disposta verso di lei, anche se a volte la signora di Vigevano non è facile da sopportare”.

Insomma, sembra che Maria abbia ritrovato in Pinuccia molte somiglianze con la madre Giuseppina, e non solo a causa dell’omonimia del nome. Del resto Maria ha vissuto per lungo tempo a Pavia, e sicuramente conosce Vigevano e l’entroterra lombardo, oltre al fatto che tra Pinuccia e la madre della presentatrice vi sono nette somiglianze fisiche.

