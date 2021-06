Love Island, Giulia De Lellis mette in crisi i Lovers con una prova Hot

Gossip TV

I Lovers vengono sottoposti ad una prova hot che mette in crisi l’armonia nel gruppo e svela le preferenze dei concorrenti di Love Island Italia.

Un nuovo giorno per i Lovers di Love Island Italia e una nuova occasione per trovare il partner perfetto. Lo scopo del gioco, infatti, è trovare l’anima gemella e non rimanere soli per evitare l’eliminazione, puntando così al montepremi. I concorrenti hanno iniziato ad osservarsi, si sono formate le prime coppie e le prime gelosia e abbiamo assistito anche ad una discussione tra Monica e Denis. Nella terza puntata, Giulia De Lellis torna tra i single per dirigere una prova hot che mette in discussione tutto. Ecco cosa è successo.

Love Island, una prova Hot mette in crisi i Lovers

La prima stagione di Love Island Italia ha debuttato su Discovery+ e sarà il pubblico ad interagire con le dinamiche del programma, attraverso l’apposita app. I Lovers hanno formato le prime coppie, ma non tutti sono soddisfatti del proprio partner. Monica è in coppia con Daniel ma è molto interessata a Denis, nonostante tra loro sia scoppiata una discussione. Cristina è molto confusa ma certamente non vuole continuare a fare coppia con Christian, forse anche a causa dell’ingresso del sensuale Wolf. A complicare la situazione ci pensa Giulia De Lellis che fa il suo ingresso nella villa di Gran Canaria annunciando di avere un gioco hot per i Lovers.

Tutti dovranno pescare da alcune bottiglie immerse nella piscia un biglietto, che contiene un segreto, e scoprire a chi appartiene baciato uno dei concorrenti del sesso opposto. Durante la prova, Monica rimane scioccata nello scoprire che Denis ha avuto un rapporto amoroso con la madre di una sua ex fiamma, mentre Giulia ha sentito una strana alchimia per Antonino. La single vorrebbe buttarsi e dichiarare il proprio interesse, ma teme che lui non corrisponda. Cristina e Wolf, invece, si fanno gli occhi dolci facendo infuriare molto Christian, che pensava di poter recuperare con la ragazza.

A sorpresa, Manuel confessa a Rebeca di essersi ricreduto sul suo conto ed è deciso a formare una coppia con lei, anche per non essere eliminato al prossimo round. È arrivato il momento della busta segreta che contiene il volere del pubblico e Wolf e Manuel devono fare la loro scelta, dividendo una delle coppie già formate. Il primo sceglie Rebeca, mentre il collega sceglie Monica, con grande dispiacere di Denis che vede ancora più difficile potersi avvicinare alla Lovers. Colpo di scena finale? L’ingresso dell’esplosiva Mary che si prepara a mettere soqquadro l’intera situazione.

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.