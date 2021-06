Love Island, arrivano due nuovi Lovers e scoppia la prima discussione

Gossip TV

Scopriamo insieme cosa è successo nella seconda puntata di Love Island Italia su Discovery +.

Nella villa di Gran Canaria, i Lovers hanno scelto la prima formazione di coppia ma non tutti sembrano essere soddisfatti. Giulietta e Cesare sono pronti a scalzare Rebeca pur di tornare insieme, e lei si sfoga con Monica. La giovane è furiosa con Denis e lo affronta al termine di una lunga giornata, segnata dall’arrivo di due nuovi single a Love Island Italia: Manuel e Wolf.

Love Island, Cesare e Giulietta complottano contro Rebeca

Cesare è il Lovers più amato dalle single di Love Island Italia ed è stato il protagonista del primo scambio di coppia. Rebeca ha scelto di lasciare Antonino per Cesare, con grande dispiacere di Giulietta che si trovava molto bene con il suo partner. Antonino non ha preso bene la scelta di Rebeca e ha ammesso: “Se arrivava un’altra ragazzo e lei lo sceglieva, io me ne andavo a casa. Non sto qui a dormire, quindi conoscerò altre ragazze e dialogherò con loro. Magari potrei farla ricredere”.

Anche Giulietta cerca un confronto con Cesare, confessando di essere furiosa per la scelta che è stata fatta e vedendo i due complici, Rebeca inizia a nutrire i primi dubbi. Dopo una notte complicata, Cesare dichiara apertamente ai Lovers di voler trovare il modo di cambiare e tornare da Giulietta, mettendo così Rebeca a rischio eliminazione. A complicare la situazione ci pensano i Bombshell, Manuel e Wolf, accolti decisamente con entusiasmo dalle single della villa.

A sorpresa, Cristina ammette di non provare più l’iniziale l’entusiasmo percepito per Christian, spiazzando tutte le colleghe che le consigliano di seguire il cuore. Il confronto tra i due Lovers è servito e Christian cerca di convincere la single a dargli un’altra occasione. Nel corso della serata, Monica si sente messa da parte da Denis e fa una scenata di gelosia. Tra i due c’è una lunga discussione e Denis fa notare a Monica che è lei ad aver sbagliato, parlando di un ragazzo fuori dal programma. Cosa accadrà nelle prossime puntate?

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery +.