Love Island, Wolf nasconde un segreto: chi è l’affascinante Lover?

Wolf ha fatto il suo ingresso a Love Island nel ruolo di Bombshell, finendo in coppia con Rebeca. Ma chi è l’affascinante single amante dello yoga?

La prima edizione di Love Island Italia ha debuttato da pochi giorni su Discovery +, ma il format sembra essere già un successo tra i più giovani. Approvata e lodata anche la conduzione di Giulia De Lellis che, come ha promesso, sta ben attenta a snaturarsi e a immergersi nelle dinamiche del gioco, lasciando i Lovers liberi di osare. Nella villa da sogno di Gran Canaria ha fatto il suo ingresso anche Wolf, affascinante single che ha il compito di cambiare gli equilibri delle coppie per dar modo alle ragazze di riflettere sul partner che vogliono al loro fianco. Finito in coppia con Rebeca, Wolf si distingue per il suo carattere pacato e la passione per lo yoga. Ma chi è il Lover, come si chiama realmente e perché si dice che nasconda un segreto legato al programma?

Wolf approda a Love Island, ma chi è veramente?

Chiusi in una villa da sogno, che offre ogni tipo di comfort ai suoi ospiti, a Gran Canaria, i Lovers hanno il compito di trovare la propria anima gemella e non rimanere soli per poter puntare al montepremi di Love Island Italia. Single di tutte le età e origini si sono messi in gioco, accettando di rivelare anche qualche ‘sporco segreto’ del loro passato a causa di un gioco hot organizzato da Giulia De Lellis. Dopo aver formato le prime coppie, i Lovers hanno dato il benvenuto a due Bombshell decisamente carismatici: Manuel e Wolf.

Quest’ultimo con i suoi lunghi capelli biondi e la passione per lo yoga sembra aver già conquistato il pubblico femminile, che è impazzito cercando di rintracciarlo sui social per scoprire qualcosa in più sulla sua vita. Il vero nome del single è Yevhen Halushka, e Wolf (letteralmente ‘lupo’) è il nome che ha scelto di adottare in quanto rappresenta il suo totem spirituale. Il Lovers ha 25 anni e origini russe, attualmente lavora nella sicurezza sotto copertura dopo aver lasciato la carriera nel rugby. Ma c’è un dettaglio che la De Lellis non ha reso noto a proposito di Wolf: il giovane ha partecipato a Mister Italia nel 2019, vincendo la fascia di Mister Italia Fiction, insieme a Daniel.

I due Lovers non hanno menzionato l’accaduto nonostante stiano trascorrendo tantissimo tempo insieme a causa della convivenza forzata, reso noto invece da Biccy. Nel frattempo, Wolf si è reso protagonista di uno scambio di coppia che gli permetterà di conoscere meglio Rebeca. Sempre che l’universo con cui parla voglia collaborare!

