Love Island, Denis si dichiara a Monica: lei bacia Manuel!

Denis è sempre più interessato a Monica, ma la protagonista di Love Island non può nascondere l’attrazione per Manuel.

Nuova puntata e nuove gelosie tra Lovers. Denis è ormai certo di voler conquistare Monica e il suo corteggiamento si fa sempre più pressante, al punto di spingere la concorrente di Love Island a cercare rifiugio tra le braccia di Manuel. Il pubblico prende una decisione sul destino delle nuove coppie che si sono romate con l'ingresso dei Bombshell, e arriva anche una nuova e frizzante single a complicare le cose.

Love Island, Denis sempre più geloso di Monica

Denis è furioso con Manuel per aver scelto di far coppia con Monica sottraendogli ancora una volta la possibilità di approfondire con la Lovers. Lei confessa a Manuel di non volergli dare certezze per via di un fattore caratteriale, ma lui è irremovibile: “Tu da me hai avuto tante dimostrazioni, e nemmeno avrei dovuto dartele. Io so che tu mi hai impugno e c’è poco da fare, perché è palese questo. Io voglio vedere qualcosa, altrimenti mi faccio del male da solo”. Dopo essersi sfogato, Denis si improvvisa direttore d’orchestra di un gioco piccante: chi fa cadere la carta, dovrà pescare una penitenza dal pallottoliere. Il gioco fa avvicinare Monica e Manuel, costretto a fare uno spogliarello per penitenza, per poi mettere in luce le problematiche nel rapporto con Denis.

Concluso il gioco, le nuove coppie formate dai Bombshell sono invitate a prendere parte ad una cena romantica che, come prevedibile, fa infuriare Denis. Nel frattempo, Christian è deciso di riconquistare l’attenzione di Cristina e toglierle ogni dubbio. “Mi ispira s**so qui dentro. Ci sono momento in cui mi ispira molto”, confessa il Lovers dopo la serata trascorsa insieme nella villa. La serata è proficua anche per Wolf, che riesce ad esprimere il suo interesse per Rebeca - interesse che è più che ricambiato.

Dopo i primi giorni di conoscenza, Cesare si era ripromessi di non osare troppo con Giulietta, ma le sue promesse vanno in fumo durante un momento di intimità che unisce molto i single. Arriva finalmente il momento di scoprire quale tra i due Bombshell è stato preferito dal pubblico e la scelta ricade su Wolf e Rebeca, per la gioia di Denis che spera di avere ancora via libera con Monica. Per Manuel arriva una Bombshell: Mary la ragazza pazza per le Kardashian. In villa si respira una certa tensione e chissà cosa accadrà nelle prossime puntate!

Love Island Italia ci aspetta tutti i giorni su Discovery + e in replica alle 20.25 su Real Time.