La Talpa, parla Marina La Rosa: "Sono stata una delle prime donne a mostrare un lato femminile autentico e sensuale in tv"

L'iconica ex gieffina Marina La Rosa, oggi nel cast della nuova edizione de La Talpa, si è raccontata al Corriere della Sera. La 47enne messinese, il cui soprannome era per tutti "la gatta morta" (ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello nella prima edizione), si è descritta come una donna schietta e sincera, qualità spesso fraintese e interpretate come arroganza, motivo per cui si è guadagnata l’etichetta di personaggio controverso e divisivo.

Marina La Rosa: "La Talpa è uno spy game, un programma televisivo e io ho deciso di farlo divertendomi"

La sua partecipazione al Grande Fratello le ha dato fama, trasformandola in un’icona, ma con un prezzo personale alto. Il soprannome di "gattamorta" le è stato imposto dai media per spettacolarizzare il suo personaggio, etichetta che col tempo ha iniziato a pesare, alimentando critiche e offese pubbliche. Ecco cosa ha dichiarato Marina a Il Corriere della Sera:

"Sono stata una delle prime donne a mostrare un lato femminile autentico e sensuale in tv, senza paura. Ma la gente non era pronta per una ragazza come me: una siciliana senza grandi curve, ma con una forte carica seducente, che improvvisamente è diventata il sogno erotico degli italiani"

L'ex gieffina si descrive come una donna da sempre diretta e priva di sovrastrutture:

"Ho sempre detto ciò che pensavo. Essere dirette e sincere viene spesso visto come arroganza o freddezza. Non sono una che vuole piacere a tutti i costi, ed è forse per questo che sono stata etichettata come un personaggio controverso e divisivo"

Il soprannome di “gattamorta”, nato per spettacolarizzare il personaggio, non le è mai appartenuto. "Era un’etichetta cucita addosso per rendere il tutto più televisivo. All’inizio mi faceva sorridere, ma col tempo mi sono resa conto che la gente mi vedeva solo così. Certi giudizi ti pesano, soprattutto quando si trasformano in insulti per strada". Un episodio, in particolare, le è rimasto impresso: "Un giorno al cinema, la gente cominciò a urlare e insultarmi. Interruppero la proiezione. Per la prima volta piansi: mi sentivo su un rogo. Era il Cinquecento e io stavo per essere bruciata"

Parlando della sua partecipazione a La Talpa, il reality show condotto da Diletta Leotta, Marina La Rosa ha dichiarato:

"Questo è uno spy game, un programma televisivo e io ho deciso di farlo divertendomi. E poi diciamolo, non eravamo a un congresso sul genoma umano. Andrea Preti ? Non lo conoscevo Andrea prima del programma ma posso dire (e credo sia reciproco) di non esserci stati simpatici fin dall’inizio, la nostra convivenza è andata decisamente a peggiorare"

Nonostante il suo nome sia legato ai reality, Marina ha esplorato diverse dimensioni: "Ho fatto tante cose in tv, ma a quanto pare i reality restano quelli più impressi. Alla fine è come diceva Pirandello: la verità non esiste, è quella che ciascuno vede. Se per te sono quella dei reality, allora va bene così"

Attualmente, si dedica a passioni più intime: "Lavoro con resina e ceramica, una passione nata per gli ex voto. Continuo a studiare psicologia e, soprattutto, mi occupo dei miei due figli, Renato e Gabriele"