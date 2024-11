La Talpa, Marco Melandri eliminato: "Ero sicuro di poter arrivare in finale, gli altri sono tutti..."

Gossip TV

Il campione sportivo Marco Melandri è il secondo eliminato de La Talpa: il concorrente è stato costretto a lasciare il gioco dopo aver sbagliato le risposte del test della conduttrice Diletta Leotta.

Marco Melandri fuori da La Talpa

Marco Melandri è la seconda vittima de La Talpa! Dopo Ludovica Frasca, che è diventata opinionista della nuova edizione del reality show di Canale 5, anche il campione sportivo non ha risposto correttamente alle domande finali poste dalla conduttrice Diletta Leotta ed è stato costretto a lasciare "la corte delle spie".

"Ho sbagliato persona" ha confessato Melandri dopo aver scoperto l'esito del test finale e ammesso di non essere lui la talpa "Non me l'aspettavo, credevo di avere le idee un po' più chiare. Non ero pronto per questo gioco. Non sono io la talpa". Una volta salito in macchina, il campione di motociclismo non ha nascosto la sua rabbia e delusione per non essere riuscito ad andare avanti nel gioco "Ero sicuro di poter arrivare in finale, ci credevo. Non me la perdono, sono veramente deluso".

L'uscita di scena di Marco ha spiazzato il gruppo, in particolar modo Alessandro Egger che non è riuscito a trattenere le lacrime. Un'eliminazione che è stata commentata sui social anche dal diretto interessato. Subito dopo la seconda puntata de La Talpa, Melandri ha pubblicato un post in cui ha confessato di non avere la minima idea su chi sia la talpa e lanciato una simpatica frecciatina ai suoi compagni di avventura: "Non sono io la talpa e nemmeno ho capito chi lo possa essere. Posso dire che sono tutti dei grandissimi bugiardi e falsi, intendo nel gioco". I concorrenti rimasti in gioco sono: Andreas Muller e Veronica Peparini, Andrea Preti, Gilles Rocca, Marina La Rosa, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti e Alessandro Egger.

Rissa sfiorata tra Gilles Rocca e Alessandro Egger

Ma cosa è successo durante la seconda puntata de La Talpa? Il game show condotto da Diletta Leotta ha iniziato finalmente a ingranare la marcia giusta regalando agli spettatori molte più dinamiche e prove adrenaliniche. Tra i protagonisti indiscussi della serata Gilles Rocca e Alessandro Egger. I due concorrenti, infatti, hanno avuto un acceso confronto durante la notte per via del comportamento assunto dal modello che ha fatto letteralmente perdere le staffe all'attore.

Ad accendere la miccia dello scontro tra Gilles e Alessandro è stata la sparizione della valigetta contenente il montepremi dalla villa delle spie. La conduttrice l'aveva assegnata alle cure del gruppo, ma durante la notte la talpa ha provato a sottrarla. Convinto della colpevolezza di Andrea Preti, il modello ha deciso di lasciare la villa per circa tre ore facendo preoccupare tutti.

Quando è tornato alla villa, come se niente fosse, Egger è stato infatti duramente attaccato da Rocca: "Questo è un gioco, dove sei stato per tre ore? Sei una testa di ca**o, devi portare rispetto. Hai spaventato le ragazze". A calmare gli animi ci ha pensato Diletta Leotta, che ha invitato tutti i concorrenti del gioco ad abbassare i toni.

