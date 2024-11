La Talpa, le pagelle della seconda puntata: Ludovica Frasca non pervenuta, Melandri eliminato ma non lo piangeremo

Gossip TV

Ecco le pagelle della seconda puntata de La Talpa, il reality show condotto da Diletta Leotta su Canale 5. La giornalista ingrana come presentatrice, mentre osserviamo il pessimo esordio di Ludovica Frasca come opinionista.

La seconda puntata de La Talpa in onda su Canale 5 ci porta, finalmente, nel vivo del gioco con una Diletta Leotta che acquista sicurezza e cerca di abbandonare le pose plastiche e i sorrisi di circostanza, e i concorrenti agguerritissimi sfidarsi in prove degne della storia di questo reality show. Peccato per la totale assenza di un’opinionista degna di essere chiamata con questo nome, esultanza per l’addio di Melandri che come protagonisti non aveva ancora trovato collocazione e scena esilarante fornita da Veronica Peparini, che finalmente emerge come personalità. Ecco le nostre pagelle ai protagonisti de La Talpa.

La Talpa, le pagelle della seconda puntata: chi sarà promosso?

Diletta Leotta finalmente sboccia

Nel corso della prima puntata de La Talpa ci aveva particolarmente colpito in modo negativo l’esordio di Diletta Leotta nelle vesti di presentatrice. Pose plastiche, sorriso di circostanza e quegli assurdi look che, per carità, sono alla moda ma poco adatti alla trasmissione del genere. Nella seconda puntata, Diletta ha decisamente ingranato, è stata più presente con i concorrenti e nelle dinamiche del gioco e ci ha convinto maggiormente. Del resto è la prima prova in questo ruolo e lo sforzo va premiato. Voto: 6

Ludovica Frasca ovvero l’opinionista fantasma

Dopo essere stata la prima concorrente a lasciare La Talpa, Ludovica Frasca ha fatto quello che solo le donne di spettacolo sanno fare: uscire dalla porta, e rientrare dalla finestra. Peccato che il suo ingresso come opinionista non sia stato magistrale. Frasca è totalmente assente, commenti che si perdono nell’aria come sussurri, poca rilevanza nelle dinamiche del format mentre il pubblico di Canale 5 è abituato a opinionisti con una certa verve. Voto: 3

Marco Melandri seconda vittima de La Talpa

Quando è stato annunciato il cast completo del reality show, l’attenzione si è immediatamente concentrata su Marco Melandri, un nome famosissimo per gli appassionati di motori ma anche per chi non segue le corse. Ci si aspettava tanto da Melandri, di biondo ossigenato, e invece il pilota ha deluso mostrandosi un concorrente poco partecipe, poco intrigante, poco tutto. È stato proprio lui la seconda vittima dell’infiltrato, spedito a casa nel corso della seconda puntata, ma non possiamo dire che ci mancherà per amore del vero. Voto: 4

La Talpa, ecco il Video delle pagelle della seconda puntata del programma condotto da Diletta Leotta:

Pagelle seconda puntata: La Talpa, ecco le pagelle della seconda puntata su Canale 5.

Alessandro Egger è La Talpa? Noi ci speriamo

L’ex bambino della Kinder è cresciuto, molto bene senza dubbio a giudicare dai suoi addominali, ed è diventato un uomo affascinante con una strana inclinazione per le fonti energetiche e le porte dimensionali. Alessandro Egger non solo è affascinante, è anche capace di inserirsi benissimo all’intero delle dinamiche del programma di Mediaset, scontrandosi con personaggi forti come Gilles Rocca senza perdere colpi, fingendo una sparizione mistica all’intero della foresta che ha allarmato tutti e poi si è risolta con la consapevolezza che il modello era a caccia di daini. Noi abbiamo adorato. Voto: 7

Veronica Peparini finalmente ci fa sognare

È indubbio che la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller, in gioco a La Talpa come concorrente unico, abbia sollevato un’ondata di curiosità anche grazie all’eco che ha ricevuto con la partecipazione degli anni ad Amici di Maria De Filippi. Finalmente Leotta annuncia una prova degna di questo format, passeggiare sul ponte tibetano più alto d’Europa, e Veronica qui dà il meglio di sé affrontando la sua paura per l’altezza a suon di urla, imprecazioni e scongiuri. Una scena meravigliosa che ci ha fatto ridere, ma anche un grande coraggio da parte di Veronica che premiamo con il cuore. Voto: 7 +

Andrea Preti ladro provetto, poi frena su Orian

Grande protagonista della seconda puntata de La Talpa è senza dubbio Andrea Preti. Incaricato dalla produzione di sottrarre la valigetta con il montepremi, il concorrente getta tutti nel panico, si scatenano discussioni furiose mentre lui, con la faccia da poker, ascolta tutto fingendosi totalmente estraneo ai fatti. Interpretazione magistrale, peccato invece per il siparietto non richiesto con Orian Ichaki. Leotta prova a far intendere che tra i due ci sia del tenero, le immagini non sembrano parlare del contrario ma Preti frena, ricordando che ha qualcuno a casa che lo aspetta. Poteva pensarci prima? Voto: 5

Scopri le ultime news su La Talpa.