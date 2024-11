La Talpa 2024, Diletta Leotta presenta la nuova edizione dello show: "Vi stupiremo!"

Gossip TV

È tutto pronto per la nuova edizione de La Talpa-Who is the Mole, che partirà ufficialmente martedì 5 novembre 2024 su Canale 5 e sarà condotta da Diletta Leotta. Ecco alcune anticipazioni svelate dalla conduttrice.

Dal prossimo martedì 5 novembre 2024 La Talpa – Who is the Mole debutterà in prima serata su Canale 5. Al timone Diletta Leotta che, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato alcune novità riguardanti la nuova edizione del popolare e attesissimo reality show.

Diletta Leotta presenta La Talpa

Cresce l'attesa per la nuova edizione de La Talpa – Who is the Mole, che partirà il prossimo martedì 5 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice Diletta Leotta ha raccontato tutte le sue emozioni prima del grande debutto e svelato alcune novità sulle prove che dovranno affrontare i concorrenti:

È un’avventura che mi sta riempiendo di soddisfazioni e divertimento. I concorrenti saranno sottoposti a un livello di stress altissimo. E perché non fai che chiederti chi è la Talpa. Non voglio fare spoiler ma vi dico che non saranno prove facili per chi soffre di vertigini. O di claustrofobia. O non è super allenato fisicamente. O non sopporta il freddo e il caldo estremi. I concorrenti dovranno superare tutte le difficoltà immaginabili. E non solo. Ogni volta che sbaglieranno, il montepremi cala e si scateneranno i litigi. La Talpa dovrà saper mentire, essere un grande attore. Sono convinta che “La Talpa” conquisterà i telespettatori. Presto saremo pronti ad andare in onda: vi stupiremo

La Talpa tornerà in onda con una formula innovativa e sperimentale. Le puntate saranno anticipate da contenuti creati ad hoc per la piattaforma streaming Mediaset Infinity. A tal proposito, la giovane giornalista e conduttrice della nuova edizione del reality show ha confessato:

Questo rende tutto più interessante. Abbiamo creato dei contenuti solo per la piattaforma, in modo che il racconto sia ancora più completo. Questo è uno show che unisce tre dimensioni. Il giallo, perché tutti diventano detective e vivono con il tarlo di capire chi è la Talpa. L’azione, visto che i concorrenti devono partecipare a prove pazzesche. E poi il reality, perché vivono tutti insieme e si confrontano in uno spazio chiamato “Corte delle Spie”. E io sarò sempre in mezzo a loro.

Il cast de La Talpa

I concorrenti della nuova e attesissima edizione dello show La Talpa - Who is the Mole sono: l'attore Gilles Rocca, Lucilla Agosti, il modello Alessandro Egger, Elisa Di Francisca, l'ex velina Ludovica Frasca, la modella Orian Ichaki, l'attrice e indimenticabile concorrente della prima edizione del Grande Fratello Marina La Rosa, Marco Melandri, Andrea Preti e, infine, come concorrente unico, l'amatissima e seguitissima coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini. Chi sarà il traditore? L'appuntamento è per martedì 5 novembre in prima serata su Canale 5. Non mancate!