Amici 24, Luca Jurman contro Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: "Siamo caduti molto in basso!"

L'ex professore di Amici, Luca Jurman, si è scagliato ancora una volta contro Rudy Zerbi e Anna Pettinelli dopo le liti nel daytime di Amici 24. Ecco che cosa è successo!

Nel corso delle ultime puntate del daytime di Amici24, tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli non sono mancati gli scontri e a commentare le ultime liti tra i due professori del talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi è intervenuto Luca Jurman, ex volto del programma.

Amici 24, ennesima lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Molto attivo sui social, dove condivide contenuti e video nei quali analizza le criticità di talent show come Amici e X Factor, Luca Jurman ha commentato le recenti beghe tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Nelle puntate degli ultimi daytime, infatti, i due professori sono arrivati a scontrarsi, a caua di un compito che la speaker aveva deciso di assegnare ai cantanti e che Zerbi ha interrotto, ritenendolo non adatto e definendo la collega "una Celentano tarocca".

In seguito il produttore si è anche intromesso nella squadra della speaker, convocando Nicolò e facendogli notare che la sua insegnante non lo conosce davvero, dato che le sue assegnazioni non gli permettono di brillare come dovrebbe, mentre quella della produzione del programma sono più in linea con la sua voce e il suo stile:

"Questa è una pessima assegnazione, senza alcun senso, dal mio punto di vista significa non aver capito chi sei"

Amici 24, Jurman stronca Pettinelli e Zerbi: "Che caduta in basso"

Secondo Jurman questo comportamento dei due professori non soltanto è vergognoso da guardare in tv, ma anche le loro dichiarazioni sulla propria incompetenza nel canto è qualcosa da condannare. Con tono duro e polemico, Jurman ha dichiarato che con queste ultime liti Amici è caduto in basso e non è così che dovrebbe funzionare un programma televisivo nel quale si coltivano talenti:

"Ma vi sembra normale che dei professori si dichiarino incompetenti nella loro materia? Cioè loro lo ammettono da soli, sotto gli occhi di tutti e a voi va bene? Vi rendete conto o no che questa cosa è gravissima. Smettetela di dire ‘ma è televisione’. Perché a forza di dirlo qui molti pensano che sia tutto giusto e vero. Non può esistere una scuola vera se c’è chi dice di essere professore di canto non ha le minime competenze, nemmeno le fondamenta di base per riconoscere la cosa più semplice, ovvero l’intonazione”

Pubblicando un video su TikTok, l'ex professore della scuola si è scagliato contro la produzione del talent e la scelta di mandare in onda certe scene, che dimostrano chiaramente che i professori della scuola non sono competenti nelle loro materie e non hanno vergogna nell'ammeterlo:

"Gli insegnanti di canto in Italia non dicono nulla? Tutti zitti? Guardate che tutto questo ve lo fanno sotto gli occhi. Vi sottovalutano così tanto che ve lo sbattono in faccia e nemmeno lo cancellano, perché sanno che molto di voi diranno che tanto è televisione"

