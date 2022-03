La Pupa e il Secchione Show, Maria Teresa Ruta smaschera Vera Miales: "Voleva fare un reality e ci è riuscita"

Gossip TV

L'ex gieffina Maria Teresa rivela alcuni retroscena inediti del rapporto tra Vera e Amedeo Goria.

Martedì 15 marzo 2022 su Canale 5 è andata in onda la prima puntata de La Pupa e il Secchione Show. Tra le protagoniste della nuova edizione dello show condotto da Barbara D'Urso anche Vera Miales, la compagna di Amedeo Goria, che nelle ultime ore è stata criticata dall'ex gieffina Maria Teresa Ruta.

Maria Teresa Ruta contro Vera Miales, la nuova Pupa de La Pupa e il Secchione Show

Vera è una delle Pupe della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. A commentare la partecipazione della compagna di Amedeo al programma ci ha pensato Maria Teresa che, ospite a Pomeriggio 5, ha svelato alcuni retroscena inediti del loro rapporto: "Io ho incontrato questa persona una volta da te in un tuo salotto, un anno fa circa. Giustamente ha detto mi sono fidanzata con Goria. Benissimo è un problema di Amedeo, vista la grande differenza di età, io mi preoccupo per la salute del padre dei miei figli. Detto questo non sono mai stata contattata, non l’ho mai vista ad una festa di famiglia. Non lo so, perché non l’ha mai portata. Nessuno gli hai mai detto di non portarla, figuriamoci".

L'ex amatissima concorrente del Grande Fratello Vip ha poi continuato rivelando di non essere stata mai contattata dalla Miales: "Io anche su Instagram do il mio numero di telefono e chiamo e sento tutti. Non ho mai ricevuto una telefonata, non ho mai ricevuto una richiesta. In questi anni il signor Goria mi ha presentato tantissime ragazze e mi chiede sempre un’opinione, la chiede a sua figlia e a me. [...] È importante che Vera si spieghi se vuole che noi comprendiamo".

La Ruta ha infine concluso lanciando una bella frecciata a Vera: "È una delle tante ragazze che ha voluto una copertina, voleva fare un reality e ci è riuscita. Non volevo offendere io ne ho ricevute, accolte tante a casa mia di ex di Goria. Le ho conosciute e sono durate da Natale a S. Stefano. Questa sta durando un po’ di più, ben venga". A proposito della notizia della gravidanza, quando Amedeo era al Gf Vip, Maria Teresa ha rivelato: "Ti ha raccontato quanto è stato male in quei tre giorni che Vera ha detto di essere incinta? Quanto ha sofferto? A noi si. Ma scherzi! Una bugia così grossa per un’ospitata al Gf, ma dai".