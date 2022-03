La Pupa e il Secchione Show, Alex Belli nel cast? La confessione dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip

Gossip TV

Alex pronto a entrare nel cast de La Pupa e il Secchione Show?: "Sono coinvolto in vari sensi".

Dopo il Grande Fratello Vip, Alex Belli è pronto a partecipare alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show? A rivelarlo è stato il diretto interessato che, ospite a Casa Chi, ha fatto intendere che in qualche modo potrebbe fare un'apparizione nello show di Italia1 condotto da Barbara D'Urso.

Alex Belli nel cast de La Pupa e il Secchione Show? Parla lui

Alex, protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un'interessante intervista a Casa Chi dove si è lasciato andare a una confessione inedita del suo futuro lavorativo. "Dentro ci sono tanti personaggi che hanno sfiorato la tua vita. Giura su Casa Chi che non ti vedremo alla Pupa e il Secchione Show e che ti prenderai una pausa" ha domandato Gabriele Parpiglia provocando l'attore.

Belli ha fatto il vago, ma il giornalista l'ha incastrato chiedendogli di giurare che non parteciperà a La Pupa e il Secchione Show. "Devo giurare che non mi vedrete a la Pupa e il Secchione Show e che mi prenderò una pausa? Ma sai che questo giuramento non te lo posso proprio fare per vari motivi. In primis perché dentro il programma di Barbara d’Urso ci sono tutte pedine che sono state inserite dentro da me" ha affermato l'ex gieffino. Ricordiamo infatti che nello show della D'Urso ci sono Soleil Sorge, il suo amico Mirko Gancitano e la sua ex Mila Suarez.

Leggi anche Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: tutti i retroscena della loro storia d'amore

"Perciò anche se adesso non ci sono io personalmente, sono comunque coinvolto in vari sensi" ha continuato Alex facendo intendere che una sua apparizione a La Pupa e il Secchione Show non è assolutamente da escludere "Anche se io non sono un pupo e nemmeno un secchione, sono un circense. Però su questo programma vi dico che… Sicuramente ci sarà un filone che continuerà all’interno della trasmissione".