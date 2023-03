L'Isola dei Famosi, fuori Alvin dalla squadra di Ilary Blasi. Chi è il nuovo inviato?

Gossip TV

Dopo diverse indiscrezioni è ormai chiaro che Alvin non tornerà nella prossima edizione de L'Isola dei Famosi e, infatti, sembra che sia stato scelto finalmente il nuovo inviato della nuova edizione del reality. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Continuano i preparativi per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 che sarà condotto per la terza volta da Ilary Blasi. Oltre ai nuovi naufraghi che si cimenteranno nelle prove in Honduras a catturare l'attenzione dei fan del programma è anche la curiosità di scoprire chi sarà il nuovo inviato dell'isola.

L'Isola dei Famosi, addio Alvin, chi lo sostituirà?

Le ultime indiscrezioni davano per certo che Alvin, l'inviato delle scorse edizioni, non tornerà a ricoprire il suo ruolo anche quest'anno. Voci insistenti di incomprensioni e litigi con la padrona di casa sono state confermate e ora a prendere il suo posto sarà qualcun altro. Di chi parliamo? Nei mesi scorsi erano spuntati diversi nomi, i più papabili erano quelli di Can Yaman, l'attore turco delle Soap di Canale 5, ma anche il giovane Paolo Ciavarro, ex concorrente del GFVip e figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Goggi.

Yaman è, tuttavia, un'alternativa improbabile, dato che è impegnato sul set delle riprese de El Turco, nuova serie che debutterà su Disney + prossimamente, insieme all'attrice Greta Ferro. Anche Ciavarro è diventata una possibilità sempre meno concreta, dato che la rete Mediaset è interessata aun altro vip. Si tratta di un volto molto noto al pubblico di Canale 5, dato che ha condotto uno dei reality di successo del palinsesto, Temptation Island.

Avete capito di chi parliamo? Proprio di Filippo Bisciglia! Quest'ultimo, dopo quasi un anno lontano dalla tv per mancanza di progetti lavorativi interessanti, potrebbe essere in lizza per diventare il prossimo inviato di L'Isola dei Famosi. Attualmente, le trattative sono in corso, come ha rivelato Dagospia, e Bisciglia si ritroverebbe nello stesso programma insieme alla compagna Pamela Canessa, prima delle naufraghe confermate per questa edizione.

