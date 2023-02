L'Isola dei Famosi, Alvin non tornerà per la prossima edizione. Il motivo? Un litigio con Ilary Blasi

Gossip TV

Per la prossima edizione de L'Isola dei Famosi sembra ormai certo che Alvin non tornerà come inviato, a causa di una lite con Ilary Blasi, conduttrice del reality. Vediamo insieme cosa è successo.

Per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi è tutto pronto: Ilary Blasi tornerà a condurre la sua terza edizione del reality di Canale 5 e il cast sta prendendo forma, tra una conferma di un vip e una smentita. In studio con l'ex moglie di Francesco Totti tornerà Vladimir Luxuria come opinionista, new entry Enrico Papi per la prima volta nello studio e resta ancora da risolvere il mistero di chi sarà il prossimo inviato. Alvin, infatti, che già era stato parte dello staff nelle prime stagioni, sembra ormai sicuro che non tornerà e la causa sembrano essere alcuni screzi con la conduttrice.

L'Isola dei Famosi, aria di maretta tra Ilary Blasi e Alvin?

Già l'anno scorso sembrava che ci fossero frizioni tra i due, ma a quanto pare la situazione è così seria che lo speaker radiofonico non tornerà per accompagnare le avventure dei naufraghi in Honduras. Le ultime indiscrezioni le ha rivelate il settimanale DiPiù, il quale avrebbe riportato che tra Blasi e Alvin ci sarebbero stati diversi battibecchi dietro le quinte, al punto da spingere il conduttore ad abbandonare la nave.

Addirittura, c'è chi vocifera di un ultimatum lanciato dallo speaker alla produzione del reality: se Ilary fosse rimasta, allora, lui avrebbe lasciato tutto. C'è, invece, chi ritiene che sia stata proprio Blasi a mettere fine alla discussione, chiudendo ogni rapporto con Alvin. La conduttrice avrebbe chiesto come inviato Can Yaman, ma l'attore turco è impegnato con le riprese di El Turco, prossima serie che debutterà su Disney + ed è improbabile che trovi il tempo anche per recarsi in Honduras. Altro possibile candidato è Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Goggi, già ex concorrente del GFVip.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi