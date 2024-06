L'Isola dei Famosi e La Talpa: tutte le novità sulle prossime edizioni

Gossip TV

Fervono i preparativi per le nuove edizioni de L'Isola dei Famosi e La Talpa, i reality show che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbero tornare in onda nel 2025.

L'Isola dei Famosi è appena finita, ma già si parla delle novità della prossima edizione. A rivelare qualche indiscrezione ci ha pensato Giuseppe Candela che, in una diretta realizzata per il canale YouTube de Il Fatto Quotidiano, ha dato alcune anticipazioni sui palinsesti Mediaset citando anche La Talpa.

Le novità su L'Isola dei Famosi e La Talpa

Dopo il Grande Fratello, anche la 18esima edizione de L'Isola dei Famosi è giunta al termine. Cosa succederà al reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria? Come riportato da Biccy, iI palinsesti Mediaset saranno annunciati il prossimo mese ma Giuseppe Candela, in una diretta realizzata per il canale YouTube de Il Fatto Quotidiano, ha dato alcune anticipazioni sul futuro di alcune trasmissioni compresa La Talpa.

Stando a quanto rivelato da Candela, sia La Talpa che L’Isola dei Famosi dovrebbero andare in onda nella primavera del 2025 anche se non è detta l’ultima parola. Ricordiamo, infatti, che l'ultima edizione de L'Isola è stata una delle peggiori in termini di ascolti e non ha soddisfatto le aspettative di Pier Silvio Berlusconi:

Reality? Il genere non è morto, credo ci sia più un problema di casting. Credo che il problema de L’Isola dei Famosi sia di sostanza, io non ho interesse nel vedere come mangia e come si getta dall’aeroplano una Greta Zuccarello. Se si fa L’Isola dei Famosi e mancano i famosi, manca meno all’idea del programma. L’Isola è un reality molto forte, ma ci sono problemi oggettivi: o si trova la forza di investire o non andrà niente bene. Non avrà senso. Se tornerà non si sa, non è ancora stato deciso. Bisogna vedere se troveranno uno spazio nella primavera del 2025 per L’Isola dei Famosi, al momento non si sa. Ora tornerà Temptation Island, poi il Grande Fratello e il prossimo anno La Talpa.

Rimanendo in tema Isola dei Famosi, l'ultima edizione è stata vinta dall'attore turco Aras Senol. Proprio quest'ultimo, che ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il montepremi finale del valore di 100mila euro, ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha fatto un bilancio della sua lunga esperienza in Honduras ammettendo che il fatto di essere una star di "Terra Amara" ha contribuito al suo trionfo: "Devo essere onesto, senza soap sarebbe stata molto più dura. Non me lo aspettavo, credevo sarei rimasto cinque o sei settimane...invece! È stata un'avventura che non dimenticherò mai. È stata difficile, lunga, impegnativa ma anche divertente".

