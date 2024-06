Isola dei Famosi, Aras Senol sulla sua vittoria: "Senza Terra Amara sarebbe stata molto più dura"

Gossip TV

L'amato attore turco della soap Terra Amara, Aras Senol, racconta tutte le emozioni vissute in Honduras a pochi giorni dalla sua vittoria a L'Isola dei Famosi.

Aras Senol è il vincitore assoluto della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi. Amatissimo dai fan di "Terra Amara", l'attore turco ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il montepremi finale del valore di 100mila euro, metà destinato alla fondazione Giulia Cecchettin come ha ribadito in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Le prime rivelazioni di Aras Senol dopo la vittoria

A pochi giorni dalla finalissima de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 5 giugno 2024, Aras Senol ha rilasciato un'intervista esclusiva a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha fatto un bilancio della sua lunga esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria. Ricordando la sua vittoria, l'ex naufrago ha ammesso che il fatto di essere una star di "Terra Amara" ha contribuito al suo trionfo:

Devo essere onesto, decisamente sì! Senza soap sarebbe stata molto più dura. Non me lo aspettavo, credevo sarei rimasto cinque o sei settimane...invece! [...] È stata un'avventura che non dimenticherò mai. È stata difficile, lunga, impegnativa ma anche divertente. Ho perso 17 chili. Se mi rivedrete in qualche soap o programma in Italia? Lo spero. È uno dei miei sogni più grandi.

Leggi anche La frecciatina di Enrico Papi a L'Isola dei Famosi

Aras ha poi svelato qual è stato il momento peggiore vissuto in Honduras e parlato del montepremi finale de L'Isola dei Famosi, che ha deciso di donare la metà vinta alla fondazione Giulia Cecchettin contro la violenza sulle donne:

Il momento più brutto è stato l'incidente di Khady perché non ho potuto aiutarla [...] Quando sono stato ospite a Verissimo ho ascoltato la storia di Giulia e mi ha colpito al cuore. In Turchia ogni anno più di 300 donne sono vittime di femminicidio. Nel 2024 è ancora incredibile che questo accada in entrambi i paese.

Il futuro incerto de L'Isola dei Famosi

L'ultima edizione de L'Isola dei Famosi non è stata per niente soddisfacente. Gli ascolti deludenti del reality show, infatti, avrebbero creato un conflitto dietro le quinte tra i vertici di Mediaset e la società di produzione Banijay. Tensioni che, come riporta Dagospia, potrebbero causare la cancellazione della trasmissione nella prossima stagione: "Gli ascolti e la stampa hanno bocciato l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, crollata al 12% di share [...] A Mediaset però trovano riduttivo far cadere la responsabilità solo sulla conduttrice, assicurando che tutti gli altri aspetti sono stati gestiti, forse non nel migliore dei modi, da Banijay. L’Isola si prepara a sbarcare su altre reti?".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.