Josh Rossetti dopo le minacce a Gabriele Parpiglia: "Mi piace prendervi per il cul* e voi ci cascate!"

Josh Rossetti su Instagram, ha affermato di aver esagerato volutamente contro Gabriele Parpiglia (nel programma radiofonico Turchesando in onda su Radio Cusano in cui lo pesantemente minacciato) semplicemente per avere più visibilità sui social. Il giornalista, intanto, ha deciso di procedere per vie legali contro il fratello di Greta.

"Vi è piaciuta la mia intervista? - ha esordito Josh su Instagram - Come mi piace prendervi per il cu*o e come ci cascate tutti quanti. Non so se sapete come funzionano i social, ma più casino fai, più numeri fai. Più numeri fai e più lavoro hai, quindi prima di dirmi sei pazzo, la mattina si svegliano dieci sc*mi e uno intelligente, voi fate parte di quei dieci. Continuo a leggere che pippo, già sono fuori di testa di mio, se pippassi sarei già a San Vittore."

Parpiglia, dal canto suo, ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram ufficiale annunciando che denuncerà Josh "con qualsiasi mezzo legale"

"Ho pensato se pubblicarlo, o no. Ma questo genere di violenza va mostrato per evitare che possa succedere altri ad altre persone, per denunciare, per capire chi sono realmente le persone. È giusto così. Oggi è toccato a me che non gioco il ruolo della vittima, ma quello di chi ha subito violenza. Ripeto stiamo parlando di più reati ed è… Gravissimo! Sono uscito ora dalla questura. Si continua domani a Milano per questioni di domicilio. Non amo i processi sui social e non li farò adesso, dinanzi a una situazione vergognosa e senza precedenti. Ma so perfettamente che con ogni mezzo questa violenza sarà punita , con ogni mezzo legale e non mi fermerò mai. MAI! Non aggiungo altro per ora. Grazie per i messaggi di affetto. E grazie all’EMDR che mi ha permesso di rimanere freddo dinanzi a questo schifo. La mia risposta sarà durissima. Ps: queste denunce spero possano evitare altre tragedie. Denunciate sempre e comunque. Mai successa una cosa così grave. Ma ogni cosa sarà messa al suo posto come mi hanno detto e rassicurato stasera. Grazie a tutti per i messaggi di affetto perché questa volta si è andati oltre. Grave, molto . Ps la polizia postale (in attesa del resto) mi ha consigliato di segnalare questa persona. Grazie e non mettete mai la testa sotto la sabbia per paura. Denunciate! Il soggetto in questione da ora ‘attenzionato’ è il fratello di una concorrente del Grande Fratello.2