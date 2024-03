Gossip TV

Grande Fratello, Josh Rossetti shock contro Gabriele Parpiglia: "Ti taglio la testa, ti vengo a prendere”

di Anita Nurzia 27 marzo 2024 15

Nel corso della diretta radiofonica di Turchese Baracchi in cui era ospite in collegamento il fratello di Greta, Josh Rossetti per parlare della rissa sfiorata con Massimiliano Varrese, il 26enne milanese ha minacciato il giornalista Gabriele Parpiglia al quale ha rivolto offese e intimidazioni.