Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria su Andrea Lo Cicero: "Sono immune dal pregiudizio, ma..."

L'opinionista de L'Isola dei Famosi svela il suo pensiero sul naufrago Andrea Lo Cicero.

Tra i concorrenti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi c'è anche Andrea Lo Cicero. A commentare il percorso dell'ex rugbista in Honduras ci ha pensato l'opinionista Vladimir Luxuria che, intervistata da Novella 2000, ha detto la sua anche sul chiacchierato rapporto tra Ilary Blasi ed Enrico Papi.

Il retroscena di Vladimir Luxuria su Andrea Lo Cicero

Vladimir Luxuria ha rilasciato una nuova intervista a Novella 2000 in cui ha parlato della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. La nota opinionista del reality show di Canale 5 ha colto l'occasione per commentare il percorso di Andrea Lo Cicero e svelare un vecchio aneddoto. Come riporta Isa e Chia, diversi anni fa il naufrago aveva parlato del suo sport rivelando di non usare protezioni in quanto "sono roba da "fr*cetti":

Invitai Lo Cicero a farsi un giro per i locali gay di Roma, brulicando di omosessuali che tutti sono fuorché “mollicci”. Talvolta ben più machi di lui. Sono immune dal pregiudizio. Anzi, sto apprezzando Lo Cicero sull’Isola in fatto di operosità e sportività. Il naufrago va giudicato dall’istante in cui deposita il proprio calcagno sulla sabbia di Cayos Cochinos. Tutto il resto decade.

L'opinionista de L'Isola dei Famosi ha poi continuato parlando del rapporto fra Ilary Blasi ed Enrico Papi e confessando su chi "non metterebbe la mano sul fuoco":

Su Ilary Blasi ed Enrico Papi ne dicono di ogni. Li ho visti ridere e scherzare in serenità. Non metterei la mano sul fuoco sull’eterna sintonia tra i coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, in arte i Jalisse non ci metterei lamano sul fuoco. Non escludo il divorzio al loro rientro in Italia.

