Isola dei Famosi, Cristina Scuccia, l'ex fidanzato rompe il silenzio

Gossip TV

Lucio Arcadipane, ex fidanzato di Cristina Scuccia, attuale naufraga dell'Isola dei Famosi, è stato contattato dal settimanale DiPiù

All'Isola dei Famosi, la 34enne siciliana, Cristina Scuccia, tra le protagoniste del reality ha parlato spesso della sue scelte di vita relativamente alla decisione di lasciare la vita ecclesiastica e trasferirsi in Spagna.

Parlando con gli altri naufraghi, l'ex vincitrice di The Voice ha parlato del suo primo storico fidanzato che ha frequentato prima di pendere i voti. La Scuccia non ha mai fatto il suo nome, tuttavia, l'ex compagno è stato raggiunto dal settimanale DiPiù al quale, categorico, ha dichiarato: "Non la seguo più, non mi interessa se ha parlato di me“.

Il magazine ha riportato anche le belle parole di Arcadipane che aveva speso nei confronti dell'ex fidanzata dopo al vittoria a The Voice of Italy nel 2014:

"Avevamo otto anni quando ci siamo visti per la prima volta. Siamo cresciuti insieme. Era la mia fidanzata e l’amica di cui mi potevo fidare. Mi presentò ai genitori e loro erano tranquilli per lei. Quando però la passione per la musica ha preso il sopravvento il rapporto si è incrinato. Cristina pensava a sfondare nel mondo della musica. Andò a Roma a fare i provini per Amici di Maria De Filippi, ricordo che non la accompagnai. La esclusero e non essere riuscita a entrare in quel programma la deluse molto."

Alla domanda di Marco Mazzoli se le mancasse oggi un compagno, Cristina ha replicato allo speaker radiofonico che non ne sente un particolare bisogno:

"No, non mi manca un compagno. Dopo quindici anni di una vita particolare non è così facile... Sfogarsi? Dov'è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che do poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no".

Guarda L'Isola dei Famosi in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi