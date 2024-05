Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria replica alle velenose dichiarazioni di Fabrizio Corona

Gossip TV

Vladimir Luxuria, conduttrice della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha commentato le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona rilasciate nel corso del podcast, Gurulandia.

Vladimir Luxuria, conduttrice della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha commentato le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona rilasciate nel corso del podcast, Gurulandia.

Vladimir Luxuria replica a Fabrizio Corona

L'ex re dei paparazzi, tra le altre cose, ha commentato la conduzione di Vladimir per la prima volta al timone di una prima serata alla guida dell'adventure game di Canale 5. Corona ha espresso critiche durissime riguardo alla decisione di far condurre un reality su Canale 5 a un uomo vestito da donna, dicendo che non era appropriato per un pubblico familiare. L'ex agente dei vip ha criticato anche il cast e i due opinionisti menzionando l'azienda Mediaset che ha ripetutamente cambiato la programmazione de L'Isola dei Famosi.

"Ai tempi ho parlato con chi si occupa della produzione de L’Isola dei Famosi in Mediaset ed era disperato per la scelta di Pier Silvio Berlusconi che voleva fare un provino a Vladimir Luxuria per capire se poteva essere un ipotetico concorrente. Qui non ci sono idee politiche, di pensieri, di filosofia, questa roba di diritti LGBTQIA+, questa roba che tutto deve essere politicamente corretto, che due uomini possano avere figli, che gli omosessuali si sposano e tutta sta roba “Ma come ca*** fai a far condurre a un uomo vestito da donna, perché ha il pisell0, un reality su Canale5 che guardano le famiglie. Un uomo col pisell0 truccato con le t3tte finte vestito da donna. Io lo guardo e mi sento male. Poi ci aggiungi un cast del genere e due opinionisti del genere.. Hanno provato tutti i giorni a spostare la messa in onda de L’Isola dei Famosi, ha fatto il 12% di share, mai toccato un risultato così. Noi Mediaset non la guarderemo più se volete fare il politicamente corretto”.

La diociottesima edizione del reality ha raggiunto una media del 12% di share, il risultato più basso mai registrato nella storia del programma e con l'occasione Corona ha affermato anche che se Mediaset continuerà sulla linea editoriale del "politicamente corretto” non avrà più seguito. Al di là delle considerazioni sul programma, il 50enne siciliano oggi legato a Sara Barbieri che lo renderà padre per la seconda volta dopo la nascita di Carlos , primogenito avuto con Nina Moric, ha criticato Luxuria su aspetti molto delicati e personali come le sua scelta e il suo orientamento sessuale. Per molti, le ultime esternazioni dell'ex della Moric sono apparse fuori luogo e inopportune.

Questa mattina, Vladimir Luxuria, ha deciso di replicare a Corona con poche ma significative parole:

"Sarei messa male se accettassi lezioni di vita da Fabrizio Corona"

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi