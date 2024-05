Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria nel mirino di un ex corteggiatore di Uomini e Donne: "Antipatica e anti-televisiva"

Gossip TV

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Sonny Di Meo, commenta l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi e critica duramente la conduzione di Vladimir Luxuria.

Crolla la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. La puntata di ieri è stata la meno vista nella storia del reality show, con un misero 12% di share. Insomma, un vero e proprio flop che è stato commentato da molti sui social. Tra questi anche l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Sonny Di Meo, che ha puntato il dito contro Vladimir Luxuria.

Sonny Di Meo critica Vladimir Luxuria

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi sarà ricordata come quella meno vista di sempre. La scelta Mediaset, di rivoluzionare il reality show per renderlo più piacevole nei confronti del pubblico e di sostituire Ilary Blasi con Vladimir Luxuria, non ha funzionato. Secondo molti, infatti, Luxuria sarebbe stata molto più efficace in veste di opinionista.

A dire la sua sulla nuova edizione de L'Isola dei Famosi ci ha pensato un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Sonny Di Meo, scelta dell’ex tronista Sara Shaimi, che è intervenuto sui social criticando duramente il cast ma soprattutto la conduzione di Luxuria:

Certo che non ho mai visto una persona più anti televisiva… più antipatica e di così mal gusto in tutto quello che dice quando apre bocca… scontata… è sempre con le solite solfe sul femminismo e il perbenismo… che schifezza sta Isola…Non ho paura a scrivere certe cose… perché non ci andrei comunque io se dovessero mai chiamarmi a un’Isola presentata da sto soggetto.

Parlando del cast del reality show di Canale 5, l'ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne ha lanciato delle velenose frecciatine riguardo la partecipazione di alcuni personaggi come Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye Rosanna Lodi, presente in studio dopo la sua eliminazione dal gioco, e Samuel Peron:

E comunque non mi ci chiameranno mai all’Isola, chiamano solo quelli veramente famosi… come questa. O come questa, troppo famosa (riferendosi ad Alvina e Khady). Questa deve aver farro la pubblicità del Ragù Star negli anni 70 [...] Va beh lui (Samuel ndr) Scherzi a parte… famosissimo…Vediamo in quanti sanno chi è?

