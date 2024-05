Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi svela la verità sul ritiro nel reality: "Momento di depressione, ancora combatto"

Gossip TV

Daniele Radini Tedeschi, ospite della decima puntata de L'Isola dei Famosi, sui social ha voluto spiegare il motivo che l'ha spinto a lasciare la sua avventura come naufrago.

Isola 2024, Daniele Radini Tedeschi: "Io sono arrivato sull’Isola in delle condizioni non ottimali, non stavo bene e lui è stato molto sensibile. Una sera io ho vissuto questa mia depressione"

Il noto critico d'arte, ha partecipato come naufrago all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, distinguendosi nettamente dagli altri concorrenti per il suo atteggiamento e le sue idee, spesso generando polemiche e situazioni controverse. Tuttavia, a un certo punto del programma, Radini Tedeschi ha deciso di ritirarsi senza spiegazioni.

Ieri sera, il 37enne romano, è intervenuto nel corso della diretta della decima puntata, cogliendo l'occasione per parlare bene di Edoardo Stoppa, un altro concorrente del reality. Tuttavia, a causa delle ristrettezze di tempo tipiche di una trasmissione televisiva in diretta, non è riuscito a esporre appieno le sue ragioni e i suoi pensieri. Più tardi, per ovviare a questa limitazione, Radini Tedeschi ha utilizzato il suo profilo Instagram per pubblicare una storia in cui ha approfondito il discorso su Edoardo Stoppa e ha finalmente rivelato i motivi del suo abbandono dall'Isola dei Famosi.

Nel suo messaggio su Instagram, ha spiegato di aver lasciato l'Honduras per motivi personali e di salute che lo avevano reso impossibile continuare l'esperienza sull'isola. Ha confessato di aver affrontato momenti di grande stress e difficoltà fisiche che lo hanno costretto a prendere la difficile decisione di ritirarsi. Ha voluto sottolineare come, nonostante tutto, porti con sé un'esperienza ricca di emozioni e di crescita personale, ringraziando tutti coloro che lo hanno sostenuto durante la sua permanenza sull'isola.

"Sull’Isola ci sono due gruppi e poi c’è una persona a parte, che è Edoardo Stoppa, il quale nei miei confronti è stato molto bravo, si è comportato molto bene. Io sono arrivato sull’Isola in delle condizioni non ottimali, non stavo bene e lui è stato molto sensibile. Una sera io ho vissuto questa mia depressione, l’ho sentita salire, ho sentito questo forte senso di angoscia e a un certo punto lui è stato l’unico che la mattina dopo è venuto da me, mi ha parlato e mi ha detto “Daniele per qualunque cosa sappi che io ci sono”, poi non ci siamo più detti nulla, però io questa cosa me la ricordo e in un momento di grande difficoltà – io ho lasciato il gioco per queste ragioni – gli sono grato."

Il critico d'arte ha confessato i suoi problemi legati alla salute mentale contro i quali ancora combatte:

"A Roma prendevo dieci farmaci al giorno, qui ne prendo solo due, sono guarito. Sto meglio. Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore che ho nella mia vita reale. Io sono un vinto che tornerà ad essere un vinto. Ci sono delle ragioni che mi portano a voler tornare nel mio dolore. Non posso continuare a bere ad oltranza.

L'ex naufrago ha voluto mettere in luce alcuni aspetti positivi del suo percorso, menzionando in particolare Edoardo Stoppa, con cui ha sviluppato un rapporto di stima reciproca. La storia Instagram di Daniele Radini Tedeschi ha così permesso ai telespettatori di comprendere meglio le dinamiche che lo hanno portato a lasciare l'Isola dei Famosi, fornendo una versione personale e molto intima del motivo per cui ha messo fine alla sua avventura

