Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria furiosa con Estefania Bernal che sbotta: "Roger vuole fare la vittima"

Gossip TV

Estefania Bernal sotto accusa a L'Isola dei Famosi: "Siamo stati presi in giro da questa fiction mal recitata".

Tutti contro Estefania Bernal a L'Isola dei Famosi. Dopo essere stata smascherata da Roger Balduino, la bella modella è stata duramente attaccata in diretta dall'opinionista Vladimir Luxuria, che l'ha accusata di non aver neanche chiesto scusa al pubblico per la finta relazione messa in scena.

Tutti contro Estefania Bernal a L'Isola dei Famosi

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi è stata a dir poco scoppiettante. Dopo l'addio di Alessandro Iannoni, che ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco, Ilary Blasi ha voluto parlare della finta storia d'amore montata da Estefania e Roger. Se quest'ultimo ha chiesto scusa a tutti, la giovane naufraga ha continuato ad attaccare il modello:

Prima di tutto, il suo pianto senza lacrime io non l'ho creduto. Mi sono avvicinata a lui per chiedergli perché piangesse, mi ha detto perché non poteva essere leader. Lui pensa solo a giocare, ammazzerebbe chiunque per arrivare in finale. Questo è il mio parere. Non ci credo che si stia innamorando di me, non credo al suo amore per me. [...] Lui ha fatto la vittima. Io non ho finto nulla, io ci credevo in lui, in noi.

Il comportamento di Estefania, però, non è per niente piaciuto a Vladimir Luxuria. Infastidita dalla naufraga, l'opinionista de L'Isola dei Famosi ha sbottato in diretta accusandola di non aver chiesto scusa ai telespettatori per tutta la messa in scena:

Il bue che dice all'asino cornuto. Tu vuoi farci credere che sia Roger a voler costruire questa cosa? Ma perché non hai chiesto anche tu scusa al gruppo per questa macchinazione che avete fatto? Sarebbe stato anche chiedere scusa a tutti noi come pubblico, che siamo stati presi in giro da questa fiction mal recitata.

Leggi anche Ilary Blasi a ruota libera su Alvin, Nicola Savino e Vladimir Luxuria

Ilary Blasi ha poi voluto ascoltare anche il pensiero di Roger. Il naufrago ha cercato di difendersi dalle accuse della modella e confermato di voler fare di tutto pur di rimanere in gioco per la sua famiglia:

Quello che ho sentito dentro di me lo so io, cosa dice Estefania a me non interessa. In questi giorni sono stato lontano da lei perché mi faceva male ma stamattina mi sono svegliato libero e felice quindi non voglio rovinare la giornata. Non mi interessa cosa pensa. Stavo piangendo per non lasciare il gioco. Sto qua per la mia famiglia, voglio arrivare fino alla fine per loro. Il dolore che provo solo io lo so.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.