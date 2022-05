Isola dei Famosi: Ilary Blasi a ruota libera su Alvin, Nicola Savino e Vladimir Luxuria

Gossip TV

La confessione di Ilary Blasi sull'inviato e i due opinionisti de L'Isola dei Famosi.

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e apprezzate di Mediaset. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la showgirl ha raccontato alcuni dei momenti più esilaranti avvenuti durante L'Isola dei Famosi e parlato dei suoi compagni di viaggio: l'inviato Alvin e i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

La verità di Ilary Blasi su Alvin, Nicola Savino e Vladimir Luxuria

Ieri, lunedì 23 maggio 2022, è andata in onda una nuova puntata de L'isola dei Famosi. Al di là dei concorrenti, la protagonista indiscussa del reality show di Canale 5 resta sempre Ilary Blasi che, con la sua spontaneità e con le sue gaffe in diretta, riesce sempre a conquistare e divertire tutti i telespettatori:

Nicola mi viene dietro nelle mie cavolate. In Nicola e Vladimir ho trovato dei compagni di marachelle e loro non vedono l’ora di cavalcare la situazione. La gaffe con Ilona Staller a cui ho detto "ti scure…" invece che "ti scoaraggia"? Ho fatto continuare Nicola e Vladimir perché non riuscivo a smettere di ridere. Non ci potevo credere. Loro hanno letto al posto mio i 30 secondi canonici prima della chiusura del televoto. Visto che ci sono loro, li sfrutto. Ormai sono diventati i miei badanti!

Leggi anche Guendalina Tavassi lascia L'Isola dei Famosi!

A proposito di Alvin e dei loro botta e risposta in diretta a L'Isola dei Famosi, Ilary ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte il loro rapporto. Al contrario di quello che è stato detto nelle ultime settimane, tra i due non c'è nessun astio, anzi:

Nella vita ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi, ci conosciamo da 20 anni. A volte gli autori mi sgridano perché le prove sono importanti per in naufraghi, sono una liturgia e dovrei essere meno "caciarona". Poi, mentre lo show va avanti, magari mi riposo un po’, tanto che Nicola mi dice: "Adesso ripeti tutta la spiegazione della prova".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.