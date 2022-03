Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino insieme in un nuovo programma?: "Abbiamo capito che insieme..."

Gossip TV

Luxuria rompe il silenzio sul suo collega opinionista de L'Isola dei Famosi.

Vladimir Luxuria e Nicola Savino sono gli opinionisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il popolare reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Intervistata da Superguidatv, Luxuria ha parlato della sua nuova esperienza televisiva e chiarito il rapporto che la lega al simpatico conduttore.

La rivelazione di Vladimir Luxuria su Nicola Savino

Vladimir ha rilasciato un'interessante intervista in cui ha parlato del bellissimo rapporto che la lega a Nicola, anche lui opinionista della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Un sodalizio artistico iniziato diverso tempo fa: "La nostra esperienza all’epoca è stata bellissima, ci siamo divertiti tantissimo. Nicola è una persona corretta, simpatica e ironica, auguro a tutti di lavorare con persone come Nicola Savino. Poi ultimamente abbiamo capito che insieme siamo una forza, anche in quest’ultima esperienza di Back to School che ha avuto un ottimo riscontro".

"Se mi piacerebbe fare un programma insieme a Nicola? Magari!" ha confessato Luxuria "Intanto si fa questo insieme e credo sia una cosa molto bella. Io conosco anche la moglie di Nicola, ricordo che io facevo un programma anni fa e lei mi faceva gli outfit, quasi cinquanta abiti. Una persona straordinaria [...] Saremo degli opinionisti di alta qualità al servizio di Ilary Blasi, lei ha bisogno di noi opinionisti per un programma di così tante ore, possono esserci cose che possono sfuggire a lei o ad Alvin, quindi noi dobbiamo essere sempre sul pezzo".

Leggi anche Volano stracci in diretta tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis

A proposito di una possibile conduzione de L'Isola dei Famosi o del Grande Fratello Vip, l'opinionista ha dichiarato: "Ilary e Alfonso stanno bene dove stanno. Invece di fare le scarpe a qualcuno mi piacerebbe fare un programma nuovo [...] Mi piacerebbe un programma, rivisitato ovviamente, tipo quelli della notte di Renzo Arbore, con un gran casino, come in una discoteca con Drag Queen, Go-Go Boys. Ma anche con interviste a personaggi della cultura, della politica. Io posso avere più registri, da quello più serio a quello più disimpegnato, credo di avere queste diverse sfaccettature".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.