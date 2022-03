Isola dei Famosi, volano stracci tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis: ''Sei un infame''

Gossip TV

È scontro tra Floriana e Nicolas durante la seconda puntata de L’Isola dei Famosi.

Floriana Secondi sembra essere pronta ad assumere il ruolo di primo piano tra i naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che piaccia o meno agli altri concorrenti. Dopo i battibecchi in riva al mare, che hanno fatto infuriare Floriana, l’ex gieffina si è scagliata molto duramente contro Nicolas Vaporidis durante l’ultima puntata del programma, condotto da Ilary Blasi, accusandolo di aver violato il regolamento e di trattare tutti come esseri inferiori. Ecco cosa è successo tra i due naufraghi.

Isola dei Famosi, Floriana distrugge Nicolas Vaporidis (VIDEO)

Le candide spiagge dell’Honduras nascondono insidie, e non stiamo parlando solamente del sole cocente, dei mosquitos o della fame sempre più incalzante, ma dei nervi tesi che portano i naufraghi de L’Isola dei Famosi a scontrarsi senza sconti. Poco prima della nuova puntata su Canale5, Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis si sono brutalmente scontrati e l’ex gieffina non ha nascosto di essere infastidita dal moto di superiorità con il quale l’attore è solito parlare al resto del gruppo. Nicolas si è difeso, trovando di pessimo gusto il linguaggio della concorrente, constatazione che è stata poi condivisa da tutti che si sono lamentati di Floriana e dei suoi modi talvolta poco gentili e signorili.

Seduti in Palapa, sotto lo sguardo vigile di Alvin, Floriana e Nicolas hanno avuto un confronto che è stato tutt’altro che pacifico, dato che l’ex gieffina ha sovrastato il naufrago, lanciando accuse allucinanti, affermando che Vaporidis avrebbe infranto più volte il regolamento e avrebbe ricevuto concessioni di privilegio rispetto al resto del gruppo. “Siamo stati presi dalla produzione che ci ha chiusi per 10 giorni in albergo. C’è un regolamento molto serio che dice che ti devono ritirare tutti gli oggetti personali compresi i telefoni e il resto […] Nicolas è stato per più di 5 giorni al cellulare”, ha sbottato Secondi per poi continuare con la sua accusa, “La storia del telefonino non l’ho tirata fuori io. L’hanno riferito Marco Melandri ed Estefania. Lui è un vero privilegiato. Aveva anche un altro oggetto personale oltre il telefono (riporta Biccy ) Aveva un rasoio per i capelli! Ma scusate, noi entriamo qui e non abbiamo nulla, abbandoniamo le nostre abitudini e lui si rasa? […] Mi spiace ma per me lui è un privilegiato, infame!”.

L’attore, turbato da questo scontro, si è difeso mantenendo la calma e mostrandosi indignato per le accuse: “Io non sono avvezzo a questo tipo di dialoghi. Nessuno ce l’ha con lei. Floriana è una persona molto arrogante. Non avevo nessun telefono, ma stavo leggendo e parlando a voce alta, per fare delle prove, se mai ci facessero fare una radio qui. Il rasoio ce l’ho per motivi di salute”. Cosa ne pensate?

