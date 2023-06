Isola dei Famosi, vince Marco Mazzoli ma la nostra vincitrice morale è Cristina Scuccia

Gossip TV

Marco Mazzoli è il vincitore della diciassettesima edizione dell'Isola dei Famosi. Per lo speaker radiofonico di 105, è stato un trionfo annunciato. Ma a noi non ha convinto e Cristina Scuccia vince moralmente l'edizione.

Marco Mazzoli è il vincitore della diciassettesima edizione dell'Isola dei Famosi. Per lo speaker radiofonico di 105, è stato un trionfo decisamente annunciato. Nel corso della finalissima del reality show, è stato forse pericolosamente tallonato da Luca Vetrone che nel corso della puntuta è riuscito ad avere la meglio su ben quattro televoti flash posizionandosi al secondo posto. Mazzoli, al momento della proclamazione, ha ringraziato la moglie, dedicando la vittoria al suo collega ed ex naufrago Paolo Noise, parlando poi di Chico Forti, "una persona che era dentro di me quando non ce la facevo più. Chico è in carcere ingiustamente da 24 anni senza una data di uscita. Grazie Chico, non vedo l’ora di tornare a trovarti". Un importante accenno che forse, per un solo momento, è riuscito a farci dimenticare il Mazzoli particolarmente sarcastico e pungente che abbiamo visto per oltre 60 giorni in Honduras. Questo atteggiamento al pubblico è piaciuto tanto da aver premiato con la vittoria, ma talvolta, il un noto conduttore radiofonico milanese, a noi è sembrato fuori luogo. Lui stesso si è definito cambiato, lontano dalla consueta "cattiveria" che è solito esprimere in radio, ma la voglia di fare battute a tutti i costi e in ogni momento lo ha forzato nel personaggio in un reality che meriterebbe più naturalezza e spontaneità. La leggerezza di Marco soprattutto con la spalla di Noise al pubblico non è dispiaciuta, anzi, è stato il motivo principale per vederli trionfare (ancora di più se fossero rimasti in coppia come le prime settimane).

Tornando alla vittoria, c'è chi decisamente, si è conquistata il podio pur non arrivandoci. Stiamo parlando di Cristina Scuccia tra i finalisti ma eliminata in apertura puntata, che, a nostro avviso, è riuscita a vincere moralmente l'edizione. Perché l'avventura dell'Isola, caratterizzata da privazioni a cui si deve attingere nelle forza mentale e fisica, deve essere o vogliamo che sia un inevitabile cambiamento, una trasformazione e talvolta una rinascita. Prima di partire, l'ex vincitrice di The Voice, aveva dichiarato: "Il mio è un atto di pura incoscienza. Sto prendendo quest'esperienza per affrontare le mie paure. La sto vivendo come un upgrade nella mia crescita personale". Tante paure per la Scuccia sono state affrontate e nel corso dell'avventura è riuscita a mettersi a nudo con se stessa e anche con il proprio corpo. "Eviterò il bikini perché non mi sentirei a mio agio. Ho trovato una soluzione più adatta a me. Sarò composta". In un momento preciso della sua Isola, Cristina si è "spogliata" dei tabù. Si è liberata mostrando il suo fisico e dichiarandosi innamorata.(un amore avvolto ancora nel mistero ma siamo certi sia solo una questione di tempo) In sostanza, è riuscita a fare quel passo verso la libertà, togliendosi quel peso addosso che l'ha resa più leggera, più solare, più vicina alla donna che vuole essere oggi. Per Cristina questo cambiamento è stato progressivo e poi tangibile.

L'Isola per lei è stata una rinascita vera e propria e dunque, inevitabilmente, una vittoria.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi