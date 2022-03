Isola dei Famosi, un Naufrago costretto a ritirarsi prima del debutto? L’indiscrezione

Gossip TV

Sembra che Silvano Michetti non possa più prendere parte al cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi debutterà su Canale5 il 21 marzo 2022 e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà ai naufraghi questa stagione in Honduras. Mentre Ilary Blasi si prepara per guidare i concorrenti con l’ausilio dell’inviato Alvin, sembra che uno dei potenziali naufraghi sarà costretto a ritirarsi prima del tempo.

Isola dei Famosi, addio ai Cugini di Campagna?

Ilary Blasi torna al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi con un cast tutto nuovo, compreso quello degli opinionisti che l’accompagneranno in studio puntata, dopo puntata. La romana ha voluto al suo fianco Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre è riuscita a convincere Alvin a tornare in Honduras, in qualità di inviato speciale. Il cast de L’Isola non ha ancora una conferma ufficiale da parte della Rete ammiraglia, ma le indiscrezioni sempre più insistenti hanno fornito un’idea ben precisa dei Vip che si metteranno alla prova come naufraghi, per questo stagione divisi in concorrenti singoli e coppie.

Nonostante la sua presenza sia data per certa, Lory Del Santo ha ammesso di non essere sicura di partecipare, a causa del volere del fidanzato Marco Cucolo, che si è mostrato dubbioso sul reality show di Canale5. Questa, tuttavia, potrebbe essere anche una fake news messa in circolazione dall’attrice per creare tensione, e di certo tra pochi giorni avremo la conferma della sua presenza o della sua assenza. Nel frattempo, Deianira Marzano ha fatto sapere che è a rischio la partecipazione dei Cugini di Campagna, dal momento che uno di loro ha contratto il Covid, non riuscendo neppure a presentarsi al servizio fotografico ufficiale.

“Giornata di Gossip che riguarda L’Isola dei Famosi. Ci sono stati i servizi fotografici di tutti i concorrenti e Silvano Michetti, uno de I Cugini di Campagna, ha il Covid e quindi non ha potuto partecipare”, ha fatto sapere l’esperta di gossip senza sbilanciarsi sul futuro della coppia di papabili naufraghi. Del resto mancano ancora due settimane, perfette per potersi negativizzare dal virus, ma chissà se basteranno a Michetti, che potrebbe compromettere la partecipazione del restp dalla band.

