Isola dei Famosi, Lory Del Santo ci ripensa all’ultimo minuto? ''Il mio compagno è perplesso''

Lory Del Santo e Marco Cucolo disertano L’Isola dei Famosi? L’attrice stupisce.

Manca sempre meno alla messa in onda della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e Mediaset non ha ancora dato alcuna anticipazioni certe sul cast. Nonostante questo, la presenza di Lory Del Santo e del fidanzato Marco Cucolo sembra essere ormai una conferma, o almeno così è stato fino all’ultima intervista rilasciata dall’attrice.

Isola dei Famosi, Lory Del Santo dà forfait?

L’Isola dei Famosi sta per tornare in prima serata su Canale5 con un’edizione tutta nuova. Ilary Blasi è stata confermata al timone della conduzione, con Alvin che torna come inviato speciale dall’Honduras, per la gioia dei fan che ormai si sono affezionati alle sue irriverenti presentazioni. Blasi ha scelto come opinionisti Nicola Savino e Vladmir Luxuria, mentre rimane ancora celato il cast completo. Grazie alle innumerevoli anticipazioni, tuttavia, sappiamo che quest’anno i naufraghi saranno divisi in coppie e single, e che tra le coppie in gara ci sarà anche quella formata da Lory Del Santo e dal fidanzato Marco Cucolo.

La storia d’amore tra i due ha fatto scandalo per via della grande differenza d’età, eppure Lory e Marco fanno coppia fissa ormai da dieci anni, in barba alle critiche. Intervistata da Novella2000, Lory ha ammesso: “Sin qui, è stato un periodo breve e veloce, quasi un soffio di vento che è prolungato. Penso che il traguardo di completare i dieci anni sia possibile a meno che le difficoltà dell’Isola non mettano alla prova i suoi e i miei nervi […]Cosa accadrebbe se mi lasciasse per una donna più giovane? Gli ho detto che non mi opporrò, nel caso, perché la sua felicità per me viene prima di tutto”.

Nonostante abbia parlato lei stessa de L’Isola, Del Santo si tiene sulle sue e rivela di non aver accettato ancora l’offerta: “La produzione ha indagato su entrambi. Lui è perplesso e preferirebbe non andare. Io, invece, sono molto felice della proposta”. Lory sta bluffando? La vedremo alle prese con i problemi da naufraga in Honduras?

