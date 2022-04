Isola dei Famosi: tutti contro Lory Del Santo, la reazione inaspettata di Marco Cucolo

Gossip TV

Tutti i naufraghi de L'Isola dei Famosi contro Lory Del Santo: "È falsa! Mette zizzania".

Tutti contro Lory Del Santo a L'Isola dei Famosi. Nel corso dell'ultima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, la showgirl è stata accusata di essere una persona molto furba e falsa e di seguire una strategia di gioco molto chiara.

Lory Del Santo sotto accusa a L'Isola dei Famosi

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi è stata a dir poco scoppiettante. Dopo aver assistito al bacio tra Estefania Bernal e Roger e alle scuse di Nicolas Vaporidis nei confronti dell'opinionista Vladimir Luxuria, i naufraghi si sono scagliati in diretta tutti contro Lory Del Santo, che ha cercato di difendersi dalle accuse affermando:

Io ti dico solo questo: in Italia non so che problemi avete, ma qui ne abbiamo moltissimi [...] Se si parla quando ci sono le telecamere non va bene, perché dicono che ti vuoi far vedere. Se si parla quando non ci sono le telecamere, vuol dire che complotti. Se non si parla per niente, vuol dire che non ti esprimi. Io lavoro e non parlo 24 ore su 24. Mi vengono momenti che sto zitta. Io l’ho detto: datemi degli indizi su come devo comportarmi e io lo farò.

Lory ha cercato in ogni modo di difendersi dalle accuse mosse dai suoi compagni di gioco, ma invano. Il comportamento e le affermazioni della compagna di Marco Cucolo non hanno per niente convinto l'opinionista Luxuria che, senza mezzi termini, ha cercato di smascherare la sua strategia di gioco:

Tu parli sempre e Marco non parla mai. La cosa che mi fa impazzire di te è che hai sempre questo sguardo un po’ smarrito. Invece la tua strada la sai bene. Tu sei una che ha già vinto l’Isola, conosci bene i meccanismi. Sei meno smarrita di quanto vuoi apparire. Hai quest'aria di sufficienza.

A grande sorpresa anche Marco è voluto intervenire in diretta a L'Isola dei Famosi per dire la sua in merito alle accuse mosse nei confronti della sua compagna. Se da una parte ha cercato di giustificare il comportamento di Lory, dall'altra il giovane naufrago ha confessato di non avere alcun tipo di problema con il gruppo e di voler essere informato delle sue azioni:

Lory è una persona che ha bisogno dei suoi spazi. Il gruppo? Non ho problemi con loro. Tutte le dinamiche che sono avvenute io non ne sono stato partecipe.

