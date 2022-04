Gossip TV

Isola dei Famosi: Deborah Togni, la fidanzata di Jeremias Rodriguez sarebbe "molto infastidita da Roberta Morise": ecco cosa succedendo.

Roberta Morise, la bella showgirl calabrese tra i naufraghi della sedicesima edizione dell'Isola Dei Famosi, riserverebbe troppe attenzioni al tenebroso argentino Jeremias, fratello minore di Belen Rodriguez.

Isola dei Famosi, "La fidanzata di Jeremias Rodriguez è nera": c’entra Roberta Morise, l’indiscrezione

Sono molti i telespettatori che hanno notato un certe interesse da parte dell’ex professoressa dell’Eredità nei confronti del naufrago. Confermato anche da Lory Del Santo che negli giorni scorsi ha cercato di mettere in guardia Jeremias:

"Ma la tua fidanzata non è gelosa che tu stia all’Isola? Ho visto che Roberta ti sta sempre appiccicata come un cerotto, ti si butta addosso ma perché fa così? Magari la tua fidanzata è gelosa, ti sta addosso come una coperta. Forse le ispiri… Secondo me sei un piacione ma si deve mettere il cuore in pace…"

Ad alimentare il gossip ci ha pensato l'influencer Deianira Marzano che in una Instagram Story ha scritto:

"Parrebbe che la fidanzata di Jeremias sia molto infastidita per gli atteggiamenti di Roberta Morise verso il fidanzato (fratello di Belen). Più che infastidita, in studio, è nera. Ma Jeremias ha fatto sapere che non pensa di striscio a Roberta."

L'argentino, a scanso di equivoci, non fa che ribadire sulle isolate spiagge di Cayos Cochinos quanto senta la mancanza della sua fidanzata Deborah Togni, che ha definito la donna della sua vita anche nel corso dell'ultima puntata del reality. Anzi, proprio in occasione di un collegamento in studio con Deborah, Jeremias è sembrato volesse tirare una frecciatina a qualche naufraga che si prodiga in attenzioni forse non desiderate:

"L'avete vista? (facendo riferimento a Deborah) - ha detto Rodriguez divertito - Non ce n'è per nessuna!!"

