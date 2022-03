Isola dei Famosi, tutta la verità di Alvin sulla bufera in Honduras: "I naufraghi sono..."

Gossip TV

Momento difficile per i naufraghi de L'Isola dei Famosi, ecco cosa è successo in Honduras.

Stasera, lunedì 28 marzo 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Intanto, in Honduras i naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi hanno vissuto momenti difficili a causa del violento nubifragio che ha colpito Cayo Paloma e che li ha costretti a lasciare la spiaggia.

Maltempo in Honduras, parla l'inviato de L'Isola dei Famosi

I naufraghi de L'Isola dei Famosi si sono ritrovati nel bel mezzo di una vera e propria bufera. Una notizia che era stata riportata dall'inviato Alvin, che nelle ultime ore è tornato sui social per rassicurare tutti: "Aggiornamento. Ieri vi ho detto che sono stati giorni difficili perché c’è stato un nubifragio e purtroppo il Cayo è proprio nell’occhio di questo ciclone. Per questioni di sicurezza abbiamo dovuto portare i naufraghi al sicuro. Sono stati separati i singoli e le coppie".

"La notizia bella è che è ufficiale, i naufraghi sono tornati in playa. Quindi è ripartito il reality dalle playe" ha spiegato l'inviato de L'Isola dei Famosi cercando di rassicurare tutti sulla situazione in Honduras e sulle attuali condizioni dei naufraghi "Qua il tempo è ancora nuvoloso, però si sta rimettendo".

Ricordiamo che stasera de L'Isola, entreranno in gioco nuove coppie. Grande attesa per quella formata dai fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi e dai Cugini di Campagna. L'appuntamento è per stasera, lunedì 28 marzo, in prima serata su Canale 5.

