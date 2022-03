Isola dei Famosi: maltempo in Honduras, naufraghi messi in sicurezza

Gossip TV

Un brutto temporale sta mettendo a rischio i concorrenti dell'Isola. Ecco cosa succedendo in Honduras.

Ore difficili per i naufraghi della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Un forte pioggia che si è trasformata in un violento temporale, ha costretto la produzione del reality show a correre ai ripari. Tutti i concorrenti sono stati portati al sicuro, come rivelato da Alvin, l'inviato dell'Isola che segue le vicende dei naufraghi direttamente dalle spiagge dell'Honduras:

La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, quindi piove e diciamo che al Cayo, dove ci sono gli atolli, dove c’é l’atollo di Cayo Cochinos e tutte le isole e ancora peggio la situazione. Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza però volevo comunicarvi questa cosa qua, stanno bene e adesso attendiamo che migliori il tempo.

Domani, lunedì 28 marzo 2022, è prevista la terza puntata del reality con l'ingresso nel cast dei Cugini di Campagna e della coppia formata da Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo Tavassi. Anche i nuovi naufraghi, a causa del maltempo, potrebbero rinviare l'arrivo a Cayos Cochinos, per le condizioni del mare e del forte vento che non permette l'arrivo in sicurezza delle imbarcazioni o di elicotteri.

