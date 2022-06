Isola dei Famosi, Soleil Sorge lo ha fatto davvero: il gesto scandaloso in diretta Tv! (VIDEO)

Gossip TV

Soleil Sorge si mette alla prova poco dopo il suo ingresso a L’Isola dei Famosi, ma il gesto hot non piace.

Soleil Sorge è tornata in Honduras con un compito molto importante e tanta voglia di creare nuove dinamiche a L’Isola dei Famosi, per la gioia dei fan che sostengono senza remore la spumeggiante influencer. Soleil, invitata a cimentarsi nella prova che l’ha resa imbattibile durante la sua ultima avventura nel programma, ha fatto un gesto decisamente fuori luogo per una prima serata, lasciando tutti alquanto perplessi.

Isola dei Famosi, Soleil Sorge mostra tutto alla telecamera

Dopo aver padroneggiato nella stagione quattordicesima de L’Isola dei Famosi, riuscendo a racimolare un numero incredibile di nemici, costruendo una liaison breve ma intensa con Jeremias Rodriguez per poi determinare un record assoluto in una delle prove più difficili per i naufraghi, Soleil Sorge è tornata in Honduras con una missione ben precisa. La bionda influencer, criticata apertamente da Alex Belli, è sbarcata a Playa Cochinos insieme a Vera Gemma, con il compito di scegliere quali naufraghi proteggere, aiutandoli durante le prove più difficili e consigliando nuove strategie per evitare le temutissime Nomination.

Così, un po’ per dare il benvenuto alla nuova naufraga, un po’ per dimostrare che Soleil è ancora in forma perfetta e più determinata che mai, Ilary Blasi ha chiesto all’influencer di sottoporsi alla prova dell’Uomo Vitruviano, e i suoi avversari hanno deciso di farla scontrare con Luca Daffrè. Poco dopo l’inizio della prova, una delle più dure a livello fisico, Soleil ha assunto la posa studiata per rimanere più a lungo aggrappata ai pioli, muovendo in modo sensuale il bacino praticamente nudo e provocando i presenti con malizia.

Il gesto non è passato inosservato e in studio si è ironizzato, sopratutto a proposito della reazione di Edoardo Tavassi, che è sembrato piuttosto colpito dal gesto della Sorge. Mentre Ilary e gli opinionisti l’hanno presa a ridere, continuando poi a provocare i presenti, molti telespettatori non hanno apprezzato il gesto di Soleil, giudicandolo una mancanza totale di eleganza e un segno che il suo unico desiderio continua ad essere quello di mettersi, sempre comunque, in mostra in diretta tv. Voi cosa ne pensate? Soleil scherzava o il suo gesto è stato effettivamente too much?

