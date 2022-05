Isola dei Famosi, Soleil Sorge sbarca in Honduras e Alex Belli tuona: ''Pazza incoerente''

Gossip TV

Alex Belli non sembra gradire la partecipazione di Soleil Sorge alla sedicesima edizione de L’isola dei Famosi.

Protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, opinionista de La Pupa e il Secchione Show e ora naufraga nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Soleil Sorge potrebbe aver vinto senza dubbio il titolo di prezzemolina del piccolo schermo, per la gioia dei suoi numerosi fan, che vorrebbero vederla in continuazione sul piccolo schermo. Alex Belli, tuttavia, non è della stessa idea dei fan di Sorge e accusa l’influencer di volersi elevare a parole, per poi finire a fare sempre un tipo di intrattenimento che strizza vistosamente l’occhio al trash.

Soleil Sorge a L’Isola dei Famosi: Alex Belli l’attacca

Dopo aver preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge sta conoscendo una crescita incredibile per la sua carriera, voluta fortemente da Barbara d’Urso e poi da Ilary Blasi. Conclusa la sua avventura a Cinecittà, complici le polemiche nate a causa della discussa chimica artista con Alex Belli, poi rinnegata a gran voce accusando l’attore di averle mentito e di aver cercato di sfruttare la sua popolarità creando una dinamica squallida e avvilente, Soleil si è messa alla prova come giudice a La Pupa e il Secchione Show, rendendosi protagonista di diversi scontri e mostrando ancora una volta di non aver alcuna paura di dire la sua. Ora, Sorge è stata arruolata come naufraga da Ilary per la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, dove in coppia con Vera Gemma potrebbe rappresentare una risorsa per i colleghi che da due mesi sono bloccati in Honduras, oppure un’avversaria temibile pronta a portare scompiglio e creare tensione. Ospite a L’Isola Party, Alex è tornato a parlare della scelta di Soleil dopo il loro duro botta e risposta sui social.

“Se ci manchi? No Sole, non ci manchi assolutamente. Sai cosa c’è? Sei un’incoerente e pazza. Vuoi una bella news flash? Dei tuoi click non me ne frega niente. […] Ok questo screzio in verità è una cavolata […] C’è una verità pura, io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’. Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo svegliati! Tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa - riporta Biccy - Poi per il resto voglio bene a questa ragazza. Sì a parte queste cose che dice che non le condivido, alla fine non c’è nulla di serio. Io faccio il circense, cioè fare intrattenimento”.

Un affondo durissimo quello di Alex, il quale tuttavia ha trovato diversi fan ad appoggiarlo. Sebbene Soleil goda di una popolarità invidiabile, è altresì vero che l’ex gieffina ha occupato talmente tanto spazio su Mediaset negli ultimi mesi da iniziare ad infastidire una fetta di pubblico, che vorrebbe vedere nuovi volti nei programmi di Canale5.

